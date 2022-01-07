أول تعليق من أبو جبل عقب إصابته بكورونا

الجمعة، 07 يناير 2022 - 16:00

كتب : FilGoal

الزمالك - أبو جبل

"قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا" بتلك الآيات علق محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا.

وأثبتت المسحة التي خضع لها منتخب مصر إصابة أبو جبل ومدرب الحراس عصام الحضري بكورونا.

وقال أبو جبل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا".

وأضاف "إن المصائب لا تأتي فرادا فاللهم لك الحمد والشكر".

وأكمل "إيجابي كورونا أنا والكابتن عصام الحضري، فدعواتكم بالشفاء واللحاق بالمنتخب المصري في الكاميرون".

وأتم أبو جبل "كل التوفيق للمنتخب المصري في بطولة إفريقيا".

وسيظل أبو جبل على قوة منتخب مصر وفور شفائه سوف يسافر إلى الكاميرون.

ووجه الحضري رسالة إلى الجماهير المصرية عبر FilGoal.com في وقت سابق وأوضح موقفه من الالتحاق بالبعثة التي ستسافر غدا السبت إلى الكاميرون. (طالع التفاصيل)

ولا تمنع الإصابة بكورونا اللاعبين من الانضمام للمنتخبات حتى لو غابوا عن المباراة الأولى. (طالع التفاصيل)

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