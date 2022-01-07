خبر في الجول – منتخب مصر يدرس الاستعانة بمدرب حراس مؤقت.. وموقف أبو جبل

يدرس منتخب مصر الاستعانة بمدرب حراس مؤقت بدلا من عصام الحضري في ظل إصابة الأخير بفيروس كورونا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة كارلوس كيروش يدرس الاستعانة بمدرب حراس مؤقت للسفر مع البعثة غدا السبت إلى الكاميرون لتدريب الحراس حتى شفاء الحضري.

ويجرى حاليا دراسة بعض الأسماء لاختيار أحدهم ليسافر رفقة البعثة.

أما فيما يتعلق بالمصاب الآخر بفيروس كورونا، محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر فهو سوف يستمر على قوة البعثة وفور شفائه سيسافر إلى الكاميرون مباشرة.

ولا تمنع الإصابة بكورونا اللاعبين من الانضمام للمنتخبات حتى لو غابوا عن المباراة الأولى. (طالع التفاصيل)

ولا يعاني الحضري وأبو جبل من أعراض قوية جراء إصابتهما بفيروس كورونا وحالتهما مستقرة.

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