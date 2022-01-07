أرسنال يرتدي الأبيض دعما لحملة "لا مزيد من الأحمر"

الجمعة، 07 يناير 2022 - 13:11

كتب : FilGoal

أرسنال

أعلن أرسنال أنه سيرتدي زيا لونه أبيض ضد مضيفه نوتنجام فورست يوم الأحد في دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي دعما لحملة "لا مزيد من الأحمر".

وتستهدف الحملة الحد من حالات الاعتداء بالسكين بعدما شهدت لندن أكثر من 10 آلاف جريمة طعن بين يونيو 2020 ويونيو 2021 وهي الفترة التي شهدت أعلى معدل لمقتل مراهقين منذ بدء تسجيل الحالات.

ووفرت شركة أديداس للمنتجات الرياضية، والتي تصمم قميص أرسنال، هذا الرداء خصيصا من أجل دعم الحملة.

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وستنطلق المباراة يوم الأحد الساعة 7:15 مساء.

وبعدها سيلعب أرسنال ضد مضيفه ليفربول في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ثم يواجه توتنام في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال كأس الاتحاد الإنجليزي
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