أرسنال يرتدي الأبيض دعما لحملة "لا مزيد من الأحمر"

أعلن أرسنال أنه سيرتدي زيا لونه أبيض ضد مضيفه نوتنجام فورست يوم الأحد في دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي دعما لحملة "لا مزيد من الأحمر".

وتستهدف الحملة الحد من حالات الاعتداء بالسكين بعدما شهدت لندن أكثر من 10 آلاف جريمة طعن بين يونيو 2020 ويونيو 2021 وهي الفترة التي شهدت أعلى معدل لمقتل مراهقين منذ بدء تسجيل الحالات.

ووفرت شركة أديداس للمنتجات الرياضية، والتي تصمم قميص أرسنال، هذا الرداء خصيصا من أجل دعم الحملة.

وستنطلق المباراة يوم الأحد الساعة 7:15 مساء.

𝗡𝗼 𝗠𝗼𝗿𝗲 𝗥𝗲𝗱 ⚪ Last year saw a record number of teenagers murdered in London. It's time to make a real change, through real action. Our white shirt is not for sale, not for profit. No More Red. pic.twitter.com/jnmE4b0GpC — Arsenal (@Arsenal) January 7, 2022

وبعدها سيلعب أرسنال ضد مضيفه ليفربول في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ثم يواجه توتنام في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.