صفقة جيرارد الأولى.. أستون فيلا يضم كوتينيو من برشلونة

الجمعة، 07 يناير 2022 - 11:40

كتب : FilGoal

فيليبي كوتينيو - برشلونة

أعلن أستون فيلا اليوم الجمعة رسميا ضم فيليبي كوتينيو من برشلونة معارا حتى نهاية الموسم مع إمكانية ضمه نهائيا.

وبذلك يصبح اللاعب البرازيلي أول صفقات المدير الفني الحالي للفريق ستيفن جيرارد.

وسبق وتزامل كوتينيو مع جيرارد حينما كان الثنائي يلعب في صفوف ليفربول قبل اعتزال اللاعب الإنجليزي، وانتقال البرازيلي إلى برشلونة لاحقا.

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وقال بيان أستون فيلا: "إتمام الصفقة يتبقى عليه فقط اجتياز كوتينيو للفحص الطبي والحصول على إذن العمل، بالإضافة لإمكانية ضمه نهائيا".

وأتم البيان "سيسافر اللاعب إلى برمنجهام خلال 48 ساعة".

اللاعب صاحب الـ29 انتقل إلى برشلونة في يناير من عام 2018 ولكنه فشل في حجز مكانا أساسيا له ليرحل معارا في 2019 إلى بايرن ميونيخ.

ولم يضمه بايرن نهائيا ليعود أدراجه إلى برشلونة ومنه ينتقل إلى أستون فيلا.

ومع برشلونة شارك كوتينيو في 106 مباراة سجل خلالهم 25 هدفا وصنع 14 وتوج بخمس بطولات.

والبطولات الخمسة هي لقبين للدوري الإسباني ومثلهما للكأس ولقب وحيد للسوبر المحلي.

كوتينيو أستون فيلا برشلونة
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