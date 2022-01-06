ما لم يحدث من 1996.. ميلان يفوز على روما بثلاثية

الخميس، 06 يناير 2022 - 21:56

كتب : إسلام أحمد

جونيور ميسياس - ميلان - روما

واصل ميلان تفوقه على روما بالفوز 3-1 بملعب سان سيرو في الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

أهداف ميلان جاءت عن طريق: أوليفييه جيرو وجونيور ميسياس ورافائيل لياو، فيما سجل تامي أبراهام هدف روما الوحيد.

ولأول مرة منذ 1996 يفوز ميلان على روما في ثلاث مباريات متتالية بالدوري الإيطالي.

أخبار متعلقة
تأجيل المباريات في الدوري الإيطالي بسبب إصابات كورونا.. ماذا يحدث؟ سكاي: ثلاثة أندية إيطالية ترغب في ضم أوريجي إنزاجي مدرب شهر ديسمبر في الدوري الإيطالي السلطات الإيطالية تمنع ساليرنيتانا من مواجهة فينتسيا في الدوري بسبب كورونا

ميلان لم يعرف الخسارة من روما سوى مرة وحيدة منذ 2018 بالدوري الإيطالي، منذ ذلك الحين فاز الروسونيري 5 مرات وتعادلا في 2.

وحقق ميلان فوزه الأول على ملعب سان سيرو بعدما خسر آخر مباراتين أمام جماهيره ضد ليفربول في دوري الأبطال ونابولي في الدوري الإيطالي.

وتكبد روما خسارته الثامنة هذا الموسم رفقة جوزيه مورينيو في الدوري الإيطالي.

التشكيل

قاد أولييفيه جيرو هجوم ميلان، فيما بدأ نيكولو زانيولو رفقة تامي إبراهام في هجوم روما.

المباراة شهدت غياب 9 لاعبين من ميلان بسبب الإصابة والمشاركة في كأس الأمم الإفريقية مقابل 4 لروما.

وصف المباراة

هجوم ميلان على مرمى روما بدأ من القائد ثيو هيرنانديز الذي ارتدى شارة قيادة الروسونيري لأول مرة، تصويبة على الطائر أبعدها الحارس روي باتريشيو ببراعة لركنية في الدقيقة الخامسة.

لاعبو ميلان طالبوا بركلة جزاء بسبب لمسة يد على تامي أبراهام، لجأ الحكم تقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء للروسونيري.

انبرى الفرنسي أوليفييه جيرو لها وسجلها في شباك الحارس البرتغالي معلنا هدف ميلان الأول في الدقيقة الثامنة.

وواصل جيرو سلسلته التهديفية مع ميلان، إذ لا يعرف التسجيل رفقة الروسونيري خارج أسوار سان سيرو.

في الدقيقة 18 أخطأ إيبانيز في إعادة الكرة لحارسه، ليستغل جيرو الموقف وسدد كرة مباشرة على مرمى باتريشيو ارتطمت بالقائم وارتدت إلى جونيور ميسياس الذي سدد مباشرة معلنا تقدم ميلان بالهدف الثاني.

وكاد نيكولو زانيولو أن يقلص الفارق للضيوف لكن انفراده وتسديدته على مرمى ماينيان تصدى لها الحارس الفرنسي وأبعدها لركنية.

زانيولو باغت ماينيان مرة أخرى في الدقيقة 40 وأطلق تصويبة قوية أبعدها الفرنسي ببراعة لركنية.

الركنية نفذت سريعا شتتها الدفاع ومن ثم سدد القائد لورينزو بيليجريني كرة صاروخية حولها أبراهام في الشباك مقلصا الفارق في الدقيقة 41.

في الشوط الثاني كاد الإسباني براهيم دياز أن يهز مرمى روما في الدقيقة 50 بكرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها ارتدت من العارضة.

بدأ روما تهديد مرمى ميلان بتسديدات من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 59 التف أبراهام وأطلق تصويبة أبعدها ماينيان ببراعة لركنية.

وفي الدقيقة 62 تصدى ماينيان مرة أخرى لتصويبة الأرميني مخيتاريان.

تأزمت أوضاع روما في الدقيقة 74 عندما حصل الظهير الهولندي ريك كارسدورب على بطاقة صفراء ثانية فأكمل الذئاب اللقاء بـ 10 لاعبين.

وفي الدقيقة التالية كاد أليساندرو فلورينزي أن يهز شباك فريقه السابق لكن ركلته الحرة ارتطمت بعارضة الضيوف.

وقبل 8 دقائق على نهاية الوقت الأصلي، لُعبت كرة طولية إلى البديل زلاتان إبراهيموفيتش الذي مهد الكرة بصدره إلى البديل الآخر رافائيل لياو الذي انطلق من بعد منتصف الملعب منفردا وسدد في أعلى شباك روما، مسجلا الهدف الثالث.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع تحصل ميلان على ركلة جزاء جديدة بعدما عرقل جانليوكا مانشيني مدافع روما رافائيل لياو، وتحصل الأول على بطاقة صفراء ثانية ومن ثم الحمراء.

ركلة جزاء هي الـ 26 لميلان في الدوري الإيطالي منذ بداية الموسم الماضي كأكثر فريق، سجل منها الروسونيري 19.

انبرى إبراهيموفيتش لركلة الجزاء وسدد على يمين باتريشيو الذي تصدى لها لتنتهي المباراة بفوز ميلان 3-1.

ميلان روما الدوري الإيطالي
نرشح لكم
مباشر في إيطاليا - يوفنتوس (0) (1) نابولي.. تشيزيني يتصدى لتسديدة مواطنه التشكيل - موراتا يقود يوفنتوس.. وإنسيني وميرتينز في هجوم نابولي تأجيل المباريات في الدوري الإيطالي بسبب إصابات كورونا.. ماذا يحدث؟ انتهت في إيطاليا - ميلان (3) (1) روما
أخر الأخبار
7 قرارات لاتحاد الكرة في اجتماعه الأول 2 دقيقة | مصر
اختبر نفسك – هل تتذكر أمم إفريقيا 2004 جيدا؟ 7 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - كاب فيردي تكشف إصابة اثنين من اللاعبين بفيروس كورونا خلال فحص المطار 12 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
توجو 2010.. دماء جففها الزمن 14 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع مهاجم شبيبة القبائل 28 دقيقة | الدوري المصري
ما لم يحدث من 1996.. ميلان يفوز على روما بثلاثية 28 دقيقة | الدوري الإيطالي
قصة مدرب زيمبابوي الذي "حصل على أموال لخسارة منتخب بلاده" 28 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر في إيطاليا - يوفنتوس (0) (1) نابولي.. تشيزيني يتصدى لتسديدة مواطنه 47 دقيقة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 2 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 3 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 4 كيروش يتحدث عن استبعاد حامد وأفشة ولماذا ضم 25 لاعبا فقط وأزمة تواجه موسيماني