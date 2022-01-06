فيفا يعلن أسماء المدربين المرشحين لجائزة "ذا بيست"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة الأفضل "ذا بيست" عن عام 2021.

وضمت قائمة المدربين في فئة الرجال كل من:

الإسباني بيب جوارديولا – مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي

الإيطالي روبرتو مانشيني – مدرب منتخب إيطاليا

الألماني توماس توخيل – مدرب تشيلسي الإنجليزي

وتوج جوارديولا بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وهو متصدر الموسم الحالي، كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا.

خسر جوارديولا هذا النهائي على يد توماس توخيل مدرب تشيلسي، الذي توج باللقب مع وصوله، ونجح بقيادة الفريق للتأهل إلى دوري الأبطال في الموسم الحالي.

أما عن مانشيني، فقد نجح في الفوز بلقب يورو 2020 مع المنتخب، وهو أول لقب هام للأزوري منذ كأس العالم 2006.

أخيرا في فئة الكرة النسائية ضمت القائمة كل من: لويس كورتيس (برشلونة) – إيما هايس (تشيلسي) – سارينا فايجمان (المنتخبين الهولندي والإنجليزي).

يذكر أن الفائزين بالجوائز سيتم الإعلان عن أسمائهم في حفل الاتحاد الدولي "فيفا" في زيوريخ، والذي سيقام في السابع عشر من يناير القادم.