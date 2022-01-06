فيفا يعلن أسماء المدربين المرشحين لجائزة "ذا بيست"

الخميس، 06 يناير 2022 - 16:26

كتب : FilGoal

توماس توخيل وبيب جوارديولا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة الأفضل "ذا بيست" عن عام 2021.

وضمت قائمة المدربين في فئة الرجال كل من:

الإسباني بيب جوارديولا – مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي

أخبار متعلقة
أليو سيسيه.. الاجتماع بجيل تاريخي جديد للسنغال لتحقيق المجد المنقوص قبل السفر لـ الكاميرون.. اتحاد الكرة يجتمع بـ كيروش إصابة جوارديولا بفيروس كورونا.. 21 حالة في صفوف مانشستر سيتي إصابة أوباميانج بفيروس كورونا مع منتخب الجابون

الإيطالي روبرتو مانشيني – مدرب منتخب إيطاليا

الألماني توماس توخيل – مدرب تشيلسي الإنجليزي

وتوج جوارديولا بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وهو متصدر الموسم الحالي، كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا.

خسر جوارديولا هذا النهائي على يد توماس توخيل مدرب تشيلسي، الذي توج باللقب مع وصوله، ونجح بقيادة الفريق للتأهل إلى دوري الأبطال في الموسم الحالي.

أما عن مانشيني، فقد نجح في الفوز بلقب يورو 2020 مع المنتخب، وهو أول لقب هام للأزوري منذ كأس العالم 2006.

أخيرا في فئة الكرة النسائية ضمت القائمة كل من: لويس كورتيس (برشلونة) – إيما هايس (تشيلسي) – سارينا فايجمان (المنتخبين الهولندي والإنجليزي).

يذكر أن الفائزين بالجوائز سيتم الإعلان عن أسمائهم في حفل الاتحاد الدولي "فيفا" في زيوريخ، والذي سيقام في السابع عشر من يناير القادم.

جوارديولا فيفا مانشيني ذا بيست توخيل
نرشح لكم
ريال مدريد يتجنب "الديجا فو" ويعبر عقبة ألكويانو في الكأس زياش: استبعادي من منتخب المغرب؟ لا أهتم بأي شيء في الوقت الحالي توتنام يقتل نفسه أمام تشيلسي في كأس الرابطة برشلونة يفلت من مفاجآت الكأس بريمونتادا على ليناريس
أخر الأخبار
الدرجة الثانية – فوز الأوليمبي والمنصورة والمجد وتعادل المصري بالسلوم في مجموعة بحري 31 دقيقة | الدرجة الثانية
غينيا تعلن إصابة لاعب ومدرب بفيروس كورونا 44 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
فيفا يعلن أسماء المدربين المرشحين لجائزة "ذا بيست" ساعة | أوروبا
أليو سيسيه.. الاجتماع بجيل تاريخي جديد للسنغال لتحقيق المجد المنقوص ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
قبل السفر لـ الكاميرون.. اتحاد الكرة يجتمع بـ كيروش 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
لاعب بوركينا فاسو: نسعى لإحراج الكاميرون.. ولا يوجد فريق مفضل لرفع كأس أمم إفريقيا 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
إلغاء تدريب المنتخب مع الكونغو.. وتحديد موعد السفر النهائي 3 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
إصابة جوارديولا بفيروس كورونا.. 21 حالة في صفوف مانشستر سيتي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 2 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 3 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 4 كيروش يتحدث عن استبعاد حامد وأفشة ولماذا ضم 25 لاعبا فقط وأزمة تواجه موسيماني