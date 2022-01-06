لاعب بوركينا فاسو: نسعى لإحراج الكاميرون.. ولا يوجد فريق مفضل لرفع كأس أمم إفريقيا

أبدى أولا عباس تراوري لاعب بوركينا فاسو تطلع منتخب بلاده إلى إحراج الكاميرون في افتتاح كأس الأمم الإفريقية.

وقال تراوري في تصريحاته لـ FilGoal.com عن البطولة: "مجموعتنا صعبة. سنلعب ضد الكاميرون في المباراة الأولى ونهدف لتحقيق الفوز حتى يساعدنا في تحقيق بداية جيدة للبطولة".

وأضاف "الكاميرون ستلعب بحماس شديد لأنها وسط جماهيرها، ولكننا سنلعب على الفوز حتى نتمكن من إحراج الكاميرون في الافتتاح".

وأوضح "أثق في قدرتنا على فرض كلمتنا على المجموعة. نحترم منتخبات الكاميرون وإثيوبيا وكاب فيردي، ولكن هدفنا هو الفوز والتأهل إلى دور الـ16".

وتابع "طموحاتنا كبيرة، ونتطلع للوصول إلى أبعد مدى في البطولة والمنافسة على اللقب. نحن فريق لديه قدرات وحلم بالفوز".

واختتم تراوري "في كرة القدم لا يوجد فريق مفضل. الجميع لديه نفس الحظوظ للتأهل أو حصد اللقب، وأتمنى أن يكون هذا الحظ من نصيبنا".

ويلعب منتخب بوركينا فاسو في المجموعة الأولى مع الكاميرون البلد المضيف وكاب فيردي وإثيوبيا.