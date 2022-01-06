إصابة جوارديولا بفيروس كورونا.. 21 حالة في صفوف مانشستر سيتي

أعلن مانشستر سيتي عن إصابة مدربه بيب جوارديولا والمدرب المساعد خوانما ليو بفيروس كورونا، وذلك اليوم -الخميس- وسط عدد كبير من الحالات في صفوف الفريق.

وبحسب بيان رسمي من النادي، فإن جوارديولا ومساعده سيغيبان عن رحلة الغد لمواجهة سويندون تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وذكر سيتي أن عدد الحالات المصابة وصلت إلى 21 في الوقت الحالي، بينهم 14 من الأطقم الفنية والإدارية، و7 لاعبين من الفريق الأول.

وسيتولى المساعد رودولفو بوريل مهمة تدريب الفريق في مباراة سويندون.

وحتى اللحظة ستقام مباراة مانشستر سيتي ضد سويندون بصورة طبيعية، حيث لم يعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تأجيل المباراة.