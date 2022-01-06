الدوري الإنجليزي يعلن مواعيد 4 مؤجلات.. وتأخير مباراة لـ أرسنال بسبب ليفربول

الخميس، 06 يناير 2022 - 12:55

كتب : FilGoal

جورجينو ألونسو تشيلسي مانشستر الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" عن مواعيد إقامة عدد من المباريات المؤجلة في الدوري بسبب ظروف جائحة كورونا في الآونة الأخيرة.

جاء ذلك حيث ستقام مباراة بيرنلي ضد واتفورد، ومباراة برايتون ضد تشيلسي يوم الثلاثاء 18 يناير 2022.

أيضا ستقام مباراة ليستر سيتي ضد توتنام هوتسبر، ومباراة برينتفورد ضد مانشستر يونايتد يوم الأربعاء 19 يناير.

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وإليكم مواعيد المباريات بتوقيت القاهرة:

الثلاثاء 18 يناير

بيرنلي × واتفورد (التاسعة والنصف مساء)

برايتون × تشيلسي (العاشرة مساء)

الأربعاء 19 يناير

ليستر × توتنام (التاسعة والنصف مساء)

برينتفورد × مانشستر يونايتد (العاشرة مساء)

أخيرا تم نقل مباراة أرسنال ضد بيرنلي إلى الأحد 23 يناير بدلا من السبت 22 يناير، وذلك بسبب لعب الفريق لمباراة نصف نهائي كأس الرابطة ضد ليفربول يوم الخميس 20 يناير.

الدوري الإنجليزي تشيلسي مانشستر يونايتد أرسنال ليفربول
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