المريخ يكشف سبب الاعتراض على سحب موسيماني القرعة.. وموقف ملعب النادي النهائي

الخميس، 06 يناير 2022 - 12:46

كتب : FilGoal

الأهلي - المريخ

كشف نادي المريخ السوداني عن السبب الحقيقي للاعتراض على سحب بيتسو موسيماني مدرب الأهلي لقرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وما موقف ملعب النادي النهائي.

وقال عادل أبو جريشة نائب رئيس نادي المريخ السوداني في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "في رأيي إذا كان من الضروري وجود موسيماني، لا يمكن أن يكون الخصم والحكم. هذا يثير الشكوك، فكان لابد أن يتواجد مندوب عن كل فريق مشارك في البطولة إذا".

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وأضاف "كيف يتم التلاعب في قرعة؟ توجد احتمالات. ألا يمكن أن أضع كور الفرق التي أريدها في المجموعة داخل منطقة مثلجة؟ ".

وعن حالة ملعب نادي المريخ، قال نائب رئيس النادي "حالة ملعب المريخ حاليا يرثى لها. الملعب أٌهمل وتم تدميره خلال فترة المجلس السابق. لذلك فلا فرصة للعب عليه خلال عام 2022 بالكامل على الأقل".

وأتم "لم نتخذ قرارا نهائيا باللعب على ملعب الأهلي WE السلام. لعبنا عليه مباراة زاناكو وفزنا لكن حدثت واقعة مؤسفة بغلق الأنوار علينا أثناء الاحتفال بعد المباراة وأحزنتنا كثيرا. ربما تكون حادثة غير مقصودة لكننا حزنا بسبب تلك الواقعة، ومازالت هناك خيارات مفتوحة منها ملعب السلام أو القاهرة أو في المغرب أو إثيوبيا".

ويتواجد نادي المريخ رفقة الأهلي، والهلال، وماميلودي صنداونز، ضمن المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

دوري أبطال إفريقيا المريخ
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