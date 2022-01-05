توخيل: كانتي وتياجو سيلفا أصيبا بفيروس كورونا

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 21:59

كتب : FilGoal

توتنام - تشيلسي - تياجو سيلفا

أعلن توماس توخيل مدرب تشيلسي عن إصابة نجولو كانتي وتياجو سيلفا لاعبي الفريق بفيروس كورونا قبل مباراة توتنام.

نجولو كانتي

النادي : تشيلسي

تياجو سيلفا

النادي : تشيلسي

تشيلسي

ويلتقي تشيلسي مع توتنام على ملعب ستامفورد بريدج في دور ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال توخيل في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "للأسف تياجو سيلفا وكانتي قد أصيبا بفيروس كورونا، أهنا ضربة قوية بالنسبة لنا لأغنهم لاعبين كبار، لقد تلقينا تلك المعلومة صباح اليوم ولكن سنحاول أن نقاتل واللاعبين الموجودين هنا يتمتعوا بثقتنا".

أخبار متعلقة
رسالة ووعد من وزير الرياضة لمنتخب مصر قبل أمم إفريقيا.. وتعليق من صلاح وكيروش الزمالك يعلن قدوم لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة أعمال الإدارات السابقة تشكيل ريال مدريد - هازارد أساسي ورودريجو وماريانو في الهجوم أمام ألكويانو

وتابع "سندفع بالأمور إلى أقصى حد، الوضع لم يتغير منذ الأسبوع الماضي واللحظة ليست المناسبة لتكرارها، لدي ثقة في اللاعبين الذين سيشاركون ونأمل في أن نقدم أداء قوي".

وكانت مباراة نصف النهائي الثانية بين أرسنال وليفربول قد أجلت بسبب تفشي فيروس كورونا بين أعضاء الأخير.

نجولو كانتي تياجو سيلفا تشيلسي
نرشح لكم
مباشر كأس الرابطة - تشيلسي (1)-(0) توتنام.. جووووول هافرتز والأول سبورت: كوتينيو يتقرب من الانتقال لـ أستون فيلا ذا أثليتك: أستون فيلا يستهدف جو جوميز.. وليفربول يرفض التخلي عنه في يناير تقارير: فوضى داخل مانشستر يونايتد وانقسام اللاعبين
أخر الأخبار
توخيل: كانتي وتياجو سيلفا أصيبا بفيروس كورونا 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس الرابطة - تشيلسي (1)-(0) توتنام.. جووووول هافرتز والأول 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رسالة ووعد من وزير الرياضة لمنتخب مصر قبل أمم إفريقيا.. وتعليق من صلاح وكيروش 36 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الزمالك يعلن قدوم لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة أعمال الإدارات السابقة 53 دقيقة | مصر
تشكيل ريال مدريد - هازارد أساسي ورودريجو وماريانو في الهجوم أمام ألكويانو 57 دقيقة | الدوري الإسباني
التشكيل - لوكاكو يعود لـ هجوم تشيلسي بعد نهاية أزمته.. وتوتنام بالقوة الضاربة في كأس الرابطة ساعة | أوروبا
مصارعة - كيشو في رسالة غاضبة: لدي الفرصة استكمل طريقي في مكان أخر ساعة | رياضات أخرى
مدرب سيراليون لـ في الجول: هذا سبب رفض نجم تشيلسي اللعب في أمم إفريقيا.. ونحاول الهروب من أزمة ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 2 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 3 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 4 كيروش يتحدث عن استبعاد حامد وأفشة ولماذا ضم 25 لاعبا فقط وأزمة تواجه موسيماني