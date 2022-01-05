توخيل: كانتي وتياجو سيلفا أصيبا بفيروس كورونا

أعلن توماس توخيل مدرب تشيلسي عن إصابة نجولو كانتي وتياجو سيلفا لاعبي الفريق بفيروس كورونا قبل مباراة توتنام.

ويلتقي تشيلسي مع توتنام على ملعب ستامفورد بريدج في دور ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال توخيل في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "للأسف تياجو سيلفا وكانتي قد أصيبا بفيروس كورونا، أهنا ضربة قوية بالنسبة لنا لأغنهم لاعبين كبار، لقد تلقينا تلك المعلومة صباح اليوم ولكن سنحاول أن نقاتل واللاعبين الموجودين هنا يتمتعوا بثقتنا".

وتابع "سندفع بالأمور إلى أقصى حد، الوضع لم يتغير منذ الأسبوع الماضي واللحظة ليست المناسبة لتكرارها، لدي ثقة في اللاعبين الذين سيشاركون ونأمل في أن نقدم أداء قوي".

وكانت مباراة نصف النهائي الثانية بين أرسنال وليفربول قد أجلت بسبب تفشي فيروس كورونا بين أعضاء الأخير.