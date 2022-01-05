الزمالك يعلن قدوم لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة أعمال الإدارات السابقة

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 21:11

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

أعلن الزمالك اليوم الأربعاء قدوم لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص أعمال اللجان التي تولت مسؤولية النادي في الفترة السابقة.

جاء ذلك بناء على خطاب مرسل من مرتضى منصور رئيس الزمالك وذلك بناء على الفترة من 29 نوفمبر 2020 لـ23 نوفمبر 2021.

وبعد قرار إيقاف مرتضى منصور ومجلسه تولى مسؤولية النادي الأبيض أحمد البكري الذي وافته المنية قبل عدة أشهر.

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وتلاه لجنة أخرى برئاسة حسين لبيب قبل أن يعود مرتضى ومجلسه للإدارة عقب قرار المحكمة.

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

ندب معالي المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لجنة برئاسة وكيل الوزارة بالجهاز، السيد الجوهري لفحص الأعمال المالية والإدارية والقانونية بنادي الزمالك منذ تولى اللجان المسئولية من 29 نوفمبر 2020 إلى 23 نوفمبر 2021.

جاء ذلك بناء على الخطاب المرسل من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لسيادته وإحالة المخالفات والجرائم إلى سيادة النائب العام.

الزمالك مرتضى منصور
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