التشكيل - لوكاكو يعود لـ هجوم تشيلسي بعد نهاية أزمته.. وتوتنام بالقوة الضاربة في كأس الرابطة

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 20:53

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو وتوماس توخيل

عاد روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي للتشكيل الأساسي لفريقه مرة أخرى، في مواجهة توتنام.

ويلعب تشيلسي ضد توتنام في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين، في المباراة التي تقام بملعب ستامفورد بريدج معقل الفريق الأزرق.

وغاب لوكاكو عن مواجهة ليفربول الماضية بسبب تصريحاته عن عدم شعوره بالراحة مع تشيلسي، قبل أن يتوجه بالاعتذار لمدربه توماس توخيل وجماهير فريقه.

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وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

المرمى: كيبا

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – أنطونيو روديجير – سار – ماركوس ألونسو

الوسط: ماسون ماونت – ساؤول نيجويز – جورجينيو – حكيم زياش

الهجوم: روميلو لوكاكو – كاي هافرتز

وجاء تشكيل توتنام كالآتي:

المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: إيمرسون رويال – تانجانجا – دافينسون سانشيز – بين دايفز – دوهارتي

الوسط: بيير إيميل هويبيرج – أوليفير سكيب

الهجوم: لوكاس مورا – هاري كين – سون هيونج مين

لوكاكو تشيلسي توتنام كأس رابطة الأندية الإنجليزية
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