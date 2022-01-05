انتهت في إسبانيا - ليناريس (1) -(2) برشلونة.. نهاية المباراة
الأربعاء، 05 يناير 2022 - 20:24
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية لمباراة ليناريس ديبورتيفو وبرشلونة في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.
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نهاية المباراة
د77 العارضة تمنع هدف رائع من ديمبيلي
ق74 تسديدة من ليناريس في القائم
ق68 جووووول ثاني لبرشلونة عن طريق جوتجلا
ق.66 جووول ملغي لليناريس
ق.62 جوووووول التعادل لبرشلونة عن طريق ديمبيلي
نزول ديمبيلي وجيرارد بيكيه بدلا من
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق42. تسديدة من ريكي بويج داخل منطقة الجزاء فوق المرمى
ق24. تسديدة من نيكو جونزاليس في يد الحارس
ق18. جوووووول أول لليناريس عن طريق هوجو دياز برأسية
ق12. تسديدة من أصحاب الأرض فوق المرمى
ق5. تهديد أول في المباراة برأسية أراوخو بجانب المرمى
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل