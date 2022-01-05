ذا أثليتك: أستون فيلا يستهدف جو جوميز.. وليفربول يرفض التخلي عنه في يناير

يرغب نادي أستون فيلا في التعاقد مع جو جوميز مدافع ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لدعم خط دفاعه في الجزء المتبقي من الموسم.

وذكرت شبكة أخبار "ذا أثليتك" أن أستون فيلا يريد ضم جو جوميز بناء على رغبة ستيفن جيرارد المدير الفني للفريق.

لكن ليفربول يتمسك ببقاء مدافعه الشاب ولا يريد رحيله في يناير الجاري، وذلك حتى لا يضع الفريق في مأزق في حالة تعرض أي مدافع للإصابة.

إلا أن ليفربول لا يمانع رحيل جو جوميز ولكن بنهاية الموسم، ولذلك حتى يستطيع النادي توفير البديل له.

ويحتل أستون فيلا المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة.

جو جوميز البالغ من العمر 24 عاما لعب مع ليفربول هذا الموسم 10 مباريات في مختلف البطولات، منهم 3 فقط في الدوري الإنجليزي بواقع 12 دقيقة.