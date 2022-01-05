ذا أثليتك: أستون فيلا يستهدف جو جوميز.. وليفربول يرفض التخلي عنه في يناير

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 19:35

كتب : FilGoal

جو جوميز - ليفربول

يرغب نادي أستون فيلا في التعاقد مع جو جوميز مدافع ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لدعم خط دفاعه في الجزء المتبقي من الموسم.

وذكرت شبكة أخبار "ذا أثليتك" أن أستون فيلا يريد ضم جو جوميز بناء على رغبة ستيفن جيرارد المدير الفني للفريق.

لكن ليفربول يتمسك ببقاء مدافعه الشاب ولا يريد رحيله في يناير الجاري، وذلك حتى لا يضع الفريق في مأزق في حالة تعرض أي مدافع للإصابة.

أخبار متعلقة
أليجري يكشف الموقف النهائي لـ موراتا ورامسي تقارير: فوضى داخل مانشستر يونايتد وانقسام اللاعبين إلى مجموعات ميندي ونوير ودوناروما يتنافسون على لقب أفضل حارس في العالم

إلا أن ليفربول لا يمانع رحيل جو جوميز ولكن بنهاية الموسم، ولذلك حتى يستطيع النادي توفير البديل له.

ويحتل أستون فيلا المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة.

جو جوميز البالغ من العمر 24 عاما لعب مع ليفربول هذا الموسم 10 مباريات في مختلف البطولات، منهم 3 فقط في الدوري الإنجليزي بواقع 12 دقيقة.

جو جوميز ليفربول أستون فيلا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تقارير: فوضى داخل مانشستر يونايتد وانقسام اللاعبين بعد طرد جابريل.. الاتحاد الإنجليزي يتهم أرسنال بعدم السيطرة على لاعبيه ليفربول يغلق مقر التدريبات بسبب كورونا زلزال في مانشستر.. 11 لاعبا يطلبون الرحيل
أخر الأخبار
الجزائر تهزم غانا بثلاثية وديا استعدادا لأمم إفريقيا 10 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الريان القطري يفسخ تعاقده مع فرانك كوم 23 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل برشلونة - الظهور الرسمي الأول لألفيش 31 دقيقة | أوروبا
ذا أثليتك: أستون فيلا يستهدف جو جوميز.. وليفربول يرفض التخلي عنه في يناير 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس مصر - بعد رفض انضمامه إلى نيجيريا.. إيجالو يمتنع عن تدريبات الشباب ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
قوائم أمم إفريقيا – لاعب بلا ناد.. وكي كامارا يتواجد مع سيراليون ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أليجري يكشف الموقف النهائي لـ موراتا ورامسي ساعة | الدوري الإيطالي
اختبر معلوماتك - هل تتذكر كأس أمم إفريقيا عام 2002؟ ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 2 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 3 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 4 كيروش يتحدث عن استبعاد حامد وأفشة ولماذا ضم 25 لاعبا فقط وأزمة تواجه موسيماني