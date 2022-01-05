أليجري يكشف الموقف النهائي لـ موراتا ورامسي

كشف ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس عن الموقف النهائي لألفارو موراتا من الرحيل عن الفريق والانضمام لبرشلونة.

كانت العديد من التقارير قد شددت على اقتراب موراتا من الانضمام لبرشلونة بناء على طلب من تشافي هيرنانديز مدرب الفريق لتدعيم خط الهجوم.

ويلتقي يوفنتوس مع نابولي غدا الخميس في الجولة الـ 20 من الدوري الإيطالي.

وقال يوفنتوس خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أخبرت موراتا بأنه باقي مع الفريق ولن يغادر يوفنتوس، انتهت القصة".

وتابع "رامسي في طريقه للخروج من يوفنتوس، اعتقد بأن قوام الفريق سيبقى بنسبة 99% على ما هو عليه حاليا في نهاية فترة الانتقالات".

وخرجت بعض التقارير والتي قالت بأن رامسي قريب من الانضمام لنيوكاسل خلال شهر يناير الحالي لدعم الفريق من أجل محاولة البقاء في الدوري الممتاز.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الخامس برصيد 34 نقطة وبفارق أربع نقاط عن دخول المربع الذهبي.