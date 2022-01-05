مدرب الإسماعيلي: لدينا هدفين من كأس الرابطة.. ولا يشغلنا المنافسين

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 18:03

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الصور من حساب الإسماعيلي

كشف أشرف خضر المدرب العام لفريق الإسماعيلي أن الجهاز الفني بقيادة خوان براون قد وضع عدة أهداف من أجل السعي نحو تحقيق كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويقع الإسماعيلي في المجموعة الثانية ببطولة كأس الرابطة في نسختها الأولى بجوار أندية الأهلي وسموحة والجونة والبنك الأهلي والمقاولون العرب.

وقال أشرف خضر في تصريحات صحفية: "لدينا هدفين من كأس الرابطة ولا يشغلنا المنافسين".

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وأضاف المدرب العام للإسماعيلي "أول تلك الأهداف تتمثل في تحقيق الانسجام والتناغم بين اللاعبين الجدد".

وتابع "بالإضافة إلى استهداف تطوير وعلاج بعض النواقص خاصة فيما يخص الجانب الهجومي".

وشدد أشرف خضر "لا يشغلنا المنافسين بقدر الاهتمام بتحقيق تلك الأهداف، سعيا في الظهور بالمستوى المأمول والمنتظر عند استئناف الدوري".

واختتم المدرب العام للإسماعيلي تصريحاته "نريد العودة بشكل جيد مع استئناف الدوري".

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