"الكل يتحدث عن صلاح لكن يجب على المصريين القلق من نيجيريا"

يرى أحمد موسى قائد منتخب نيجيريا، أن على منتخب مصر القلق من زملائه في السوبر جرين إيجلز، قبل مواجهة الفراعنة يوم 11 يناير في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وقال موسى في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "الكل يتحدث عن محمد صلاح، ولكن إذا نظرت لفريقنا فإن لدينا العديد من اللاعبين الذين يجب أن يقلقوا منهم".

وأوضح "ليس علينا التفكير في صلاح، عليهم التفكير في لاعبينا. هم يتحدثون عن صلاح ولكن لدينا لاعبين مثل صامويل تشيكويزي وآخرين على الجناحين يشكلون خطورة كبيرة للغاية".

ويرى موسى أحد أعضاء الفريق الفائز مع نيجيريا بكأس أمم إفريقيا للمرة الأخيرة في 2013، أن المجموعة الحالية تستطيع تكرار الإنجاز حيث قال: "بالنسبة لي، أظن أننا في حالة من الجاهزية لأننا لعبنا كثيرا معا. لسنا ذاهبون للكاميرون لنشاهد مدى جمالها".

ويقع منتخب نيجيريا في المجموعة الرابعة بأمم إفريقيا والتي تضم كل من مصر وغينيا بيساو والسودان.

وتقام أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.