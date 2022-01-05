بعد طرد جابريل.. الاتحاد الإنجليزي يتهم أرسنال بعدم السيطرة على لاعبيه

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 14:31

كتب : FilGoal

أرسنال مانشستر سيتي

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لنادي أرسنال تهمة عدم القدرة على السيطرة على لاعبيه خلال مواجهة مانشستر سيتي.

واعترض لاعبو أرسنال بشكل كبير على حكم مباراة مانشستر سيتي بعد منح جابريل البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 59.

وشهدت المباراة عديد القرارات الجدلية بداية من عدم منح أوديجارد ضربة جزاء في الشوط الأول ثم ركلة جزاء بيرناردو وأخيرا طرد جابرييل.

أخبار متعلقة
الدرندلي يكشف لـ في الجول أمر يتصدر طموحاته في اتحاد الكرة.. و"ذراعنا مفتوح لكل الأندية" عامر حسين لـ في الجول: في اتحاد الكرة أنت دائما تحت الضغط.. وموقف الاستمرار في الرابطة جمال علام لـ في الجول: أشكر الجمعية العمومية.. ذاهبون إلى الكاميرون لننافس إنزاجي مدرب شهر ديسمبر في الدوري الإيطالي

ومنح الاتحاد الإنجليزي الفرصة لأرسنال للرد حتى يوم الجمعة المقبل.

وفاز مانشستر سيتي على أرسنال بهدفين مقابل هدف واحد في الوقت بدل الضائع بعد تقدم الجانرز بهدف دون رد في الشوط الأول.

يذكر أن أرسنال سيواجه ليفربول غدا الخميس في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

أرسنال مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ليفربول يغلق مقر التدريبات بسبب كورونا زلزال في مانشستر.. 11 لاعبا يطلبون الرحيل برايتون يضم أصغر لاعب في تاريخ اليورو سكاي: نيوكاسل يحسم أولى صفقاته في العهد الجديد
أخر الأخبار
زيمبابوي.. في انتظار قرار فيفا 14 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: طلبنا التعاقد مع محمد حسن 34 دقيقة | الدوري المصري
تأجيل مباراة ليفربول وأرسنال بسبب كورونا 38 دقيقة | أوروبا
"الكل يتحدث عن صلاح لكن يجب على المصريين القلق من نيجيريا" 56 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
عبد الحميد بسيوني مديرا فنيا لـ غزل المحلة.. وتشكيل الجهاز الفني ساعة | الدوري المصري
بعد طرد جابريل.. الاتحاد الإنجليزي يتهم أرسنال بعدم السيطرة على لاعبيه ساعة | الدوري الإنجليزي
الدرندلي يكشف لـ في الجول أمر يتصدر طموحاته في اتحاد الكرة.. و"ذراعنا مفتوح لكل الأندية" ساعة | مصر
عامر حسين لـ في الجول: في اتحاد الكرة أنت دائما تحت الضغط.. وموقف الاستمرار في الرابطة 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 2 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 3 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه 4 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات