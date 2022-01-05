بعد طرد جابريل.. الاتحاد الإنجليزي يتهم أرسنال بعدم السيطرة على لاعبيه

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لنادي أرسنال تهمة عدم القدرة على السيطرة على لاعبيه خلال مواجهة مانشستر سيتي.

واعترض لاعبو أرسنال بشكل كبير على حكم مباراة مانشستر سيتي بعد منح جابريل البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 59.

وشهدت المباراة عديد القرارات الجدلية بداية من عدم منح أوديجارد ضربة جزاء في الشوط الأول ثم ركلة جزاء بيرناردو وأخيرا طرد جابرييل.

ومنح الاتحاد الإنجليزي الفرصة لأرسنال للرد حتى يوم الجمعة المقبل.

وفاز مانشستر سيتي على أرسنال بهدفين مقابل هدف واحد في الوقت بدل الضائع بعد تقدم الجانرز بهدف دون رد في الشوط الأول.

يذكر أن أرسنال سيواجه ليفربول غدا الخميس في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.