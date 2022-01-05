زلزال في مانشستر.. 11 لاعبا يطلبون الرحيل

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 12:29

كتب : FilGoal

رالف رانجنيك - مانشستر يونايتد

يواجه الألماني رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد أزمة في الفريق حيث يتطلع 11 لاعبا للرحيل عن الفريق.

وبحسب صحيفة ميرور، فإن لاعبي مانشستر يونايتد يشعرون بالإرهاق من تدريبات رانجنيك ولا يتأثرون بتكتيكاته ويصابون بخيبة أمل من جودة الطاقم الذي جمعه منذ وصوله إلى مانشستر.

وظهرت مشاكل كبرى داخل غرفة خلع الملابس بين جزء من اللاعبين والمدرب وسط عدم الرضا عن رانجنيك.

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اللاعبون الذين كانوا مهمشين خلال فترة أولي جونار سولشاير واستمروا على نفس الحال مع رانجنيك سببوا انقساما في غرفة خلع الملابس.

جيسي لينجارد ودوني فان دي بيك وإريك بيلي ودين هندرسون ضمن اللاعبين المستائين من الوضع الحالي مع افتقارهم للفرصة مع الفريق.

وخسر مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون بهدف نظيف في آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز السابع للدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة من 9 انتصارات و4 تعادلات و 6 هزائم.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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