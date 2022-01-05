في الجول ينشر القرار الوزاري بعودة العامري فاروق لمجلس إدارة الأهلي

أصدر وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، قراره الوزاري بعودة العامري فاروق لمجلس إدارة الأهلي، كنائب لرئيسه محمود الخطيب.

وحصل FilGoal.com على نص القرار، الذي يتضمن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بعودة العامري للمجلس.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت إلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات الأهلي بعدم إعلان العامري فاروق فائزا بمنصب نائب الرئيس.

وكان العامري فاروق قد عٌرض على الجمعية العمومية للموافقة على فوزه بالتزكية والتي وافقت بعد حصوله على 19 ألف صوت خلال الانتخابات التي أقيمت يوم 26 نوفمبر الماضي.

وكان محمود الخطيب قد فاز بانتخابات رئاسة الأهلي للدورة الثاني برفقة قائمته بالكامل.