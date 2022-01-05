في الجول ينشر القرار الوزاري بعودة العامري فاروق لمجلس إدارة الأهلي

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 11:37

كتب : أحمد الخولي

العامري فاروق

أصدر وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، قراره الوزاري بعودة العامري فاروق لمجلس إدارة الأهلي، كنائب لرئيسه محمود الخطيب.

وحصل FilGoal.com على نص القرار، الذي يتضمن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بعودة العامري للمجلس.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت إلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات الأهلي بعدم إعلان العامري فاروق فائزا بمنصب نائب الرئيس.

أخبار متعلقة
المستشار القانوني لـ الأهلي لـ في الجول: حكم عودة العامري فاروق واجب النفاذ القضاء الإداري يعيد العامري فاروق لمنصب نائب رئيس الأهلي اجتماع الخطيب والعامري فاروق مع اللجنة القانونية في الأهلي

وكان العامري فاروق قد عٌرض على الجمعية العمومية للموافقة على فوزه بالتزكية والتي وافقت بعد حصوله على 19 ألف صوت خلال الانتخابات التي أقيمت يوم 26 نوفمبر الماضي.

وكان محمود الخطيب قد فاز بانتخابات رئاسة الأهلي للدورة الثاني برفقة قائمته بالكامل.

العامري فاروق مجلس إدارة الأهلي
نرشح لكم
المحلة: قررنا مقاضاة عودة.. وبسيوني يخلفه في تدريب الفريق مصدر مقرب من مرعي لـ في الجول: يرغب في فسخ تعاقده مع المصري مباشر - انتخابات اتحاد الكرة.. اكتمال النصاب القانوني تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي المصري
أخر الأخبار
برشلونة يقيد داني ألفيش في قائمة الفريق 36 دقيقة | الدوري الإسباني
منافس الأهلي - مونتيري يستعيد صانع ألعابه قبل كأس العالم للأندية 37 دقيقة | أمريكا
ليفربول قد يلعب بدون مدرب.. إصابة مساعد كلوب بفيروس كورونا 46 دقيقة | أوروبا
في الجول ينشر القرار الوزاري بعودة العامري فاروق لمجلس إدارة الأهلي 49 دقيقة | مصر
برايتون يضم أصغر لاعب في تاريخ اليورو 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المحلة: قررنا مقاضاة عودة.. وبسيوني يخلفه في تدريب الفريق ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - انضمام صلاح وتريزيجيه لتدريبات مصر قبل السفر لـ الكاميرون ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مصدر مقرب من مرعي لـ في الجول: يرغب في فسخ تعاقده مع المصري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 2 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 3 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه 4 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات