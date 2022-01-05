برايتون يضم أصغر لاعب في تاريخ اليورو

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 11:32

كتب : FilGoal

كاتسبر كوزوفسكي - برايتون

أعلن نادي برايتون الإنجليزي ضم البولندي كاتسبر كوزوفسكي ابن الـ 18 عاما وأصغر لاعب شارك في تاريخ بطولة اليورو في نسخة 2020.

كاتسبر كوزوفسكي أصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ اليورو بعمر 17 عام و244 يوما أثناء مشاركته كبديل ضد إسبانيا.

وحطم كوزوفسكي رقم جود بيلنجهام لاعب منتخب إنجلترا القياسي كأصغر لاعب في تاريخ الـ يورو، والذي استمر 6 أيام فقط.

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لاعب الوسط الشاب انضم من صفوف بوجون شينين البولندي بعقد يمتد حتى 2026 ودون الإعلان عن قيمة الصفقة.

وسيلعب كاتسبر معارا لنهاية الموسم الجاري لصفوف سان خيلويزي البلجيكي.

وقال جراهام بوتر المدير الفني لـ برايتون عبر الموقع الرسمي: "أسلوبه يناسبنا، خلال تواجدي في النادي نعمل بشكل رائع في ضم الأسماء من أجل المستقبل وكاتسبر اسم مماثل".

وأضاف "خرج معارا، وهذا مهم من أجل استمرار التطور، ونحن نريد أن يواصل اللعب بشكل منتظم".

وأتم "سنتابعه باهتمام، هو موهبة واعدة ولاعب أتطلع للعمل معه في المستقبل".

كوزوفسكي الذي يشغل مركز الوسط بدأ اللعب بشكل احترافي مع شينين بعمر 15 عاما و215 يوما في موسم 2018-19.

وخاض مع الفريق منذ ذلك الحين 40 مباراة سجل 4 أهداف، كما مثل منتخب بلاده في 6 مباريات دولية.

كاتسبر كوزوفسكي - برايتون الدوري الإنجليزي
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