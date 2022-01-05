المحلة: قررنا مقاضاة عودة.. وبسيوني يخلفه في تدريب الفريق

كشف علي العباسي رئيس شركة كرة القدم في غزل المحلة، قرار ناديه مقاضاة محمد عودة المدير الفني السابق للفريق والحالي للمقاولون العرب.

وقال العباسي في تصريحات لراديو أون سبورت: "حولنا ملف محمد عودة للشئون القانونية حيث سنتقدم بشكوى ضده في اتحاد الكرة وسنقيم دعوى قضائية ضده في مركز التسوية والتحكيم لعدم التزامه بدغع الشرط الجزائي".

وأوضح "بجانب الأضرار المعنوية التي تسبب فيها لنا".

وأعلن العباسي عن أن عبد الحميد بسيوني هو المدير الفني الجديد للفريق الذي سيتم الاعلان عنه في المؤتمر الصحفي الذي سينعقد للكشف عن الجهاز الفني بالكامل .

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وعلى جانب أخر أكد العباسي انه لاتوجد عروض رسمية للاعبي المحلة وعلى رأسهم محمد فتح الله "كماتشو"، بجانب أنه لا مجال للتفريط في أى لاعب مهم بالفريق لأن طموح المحلة بعد أن شرع في إنشاء شركة لكرة القدم هو الحفاظ على قوام الفريق وتدعيمه أكثر من أجل تحقيق مراكز متقدمة في جدول الدوري

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