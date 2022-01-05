أمم إفريقيا - انضمام صلاح وتريزيجيه لتدريبات مصر قبل السفر لـ الكاميرون

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 11:04

كتب : FilGoal

صلاح - تريزيجيه

انضم الثنائي محمد صلاح ومحمود حسن تريجيزيه لتدريبات المنتخب المصري استعدادا لبطولة أمم إفريقيا.

تريزيجيه

النادي : أستون فيلا

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر
كأس الأمم الإفريقية

وتقام كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان في المجموعة الرابعة.

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ويفتتح المنتخب المصري مبارياته في أمم إفريقيا يوم 11 يناير بمواجهة نيجيريا.

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ومن المنتظر أن يسافر المنتخب المصري إلى الكاميرون خلال أحد يومي الجمعة أو السبت المقبلين.

ووجه محمد صلاح رسالة إلى جماهير مصر قبل انطلاق البطولة. (طالع التفاصيل)

وسجل محمد صلاح أربعة أهداف وصنع هدفين في 10 مباريات لعبها مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، بينما سجل تريزيجيه هدفا وصنع آخر في 10 مباريات.

يذكر أن محمد صلاح سجل 23 هدفا وصنع 6 آخرين في 29 مباراة لعبها مع ليفربول هذا الموسم.

بينما عاد تريزيجيه للمشاركة مع أستون فيلا من جديد أمام برينتفورد الأسبوع الماضي بعد غياب لأكثر من ثمانية أشهر بسبب قطع في الرباط الصليبي.

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