رسالة من محمد صلاح إلى جماهير مصر قبل أمم إفريقيا

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 09:59

كتب : FilGoal

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وجه محمد صلاح قائد منتخب مصر رسالة إلى الجماهير قبل انطلاق أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وتقام كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان في المجموعة الرابعة.

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وقال محمد صلاح عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "الطريق مش سهل بس احنا هنحارب علشان نرجع بالكاس. خليكوا في ظهرنا".

وينضم محمد صلاح لتدريبات المنتخب المصري اليوم استعدادا لأمم إفريقيا قبل السفر إلى الكاميرون أحد يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وسجل محمد صلاح أربعة أهداف وصنع هدفين في 10 مباريات لعبها مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا.

ويفتتح المنتخب المصري مبارياته في أمم إفريقيا يوم 11 يناير بمواجهة نيجيريا.

يذكر أن محمد صلاح سجل 23 هدفا وصنع 6 آخرين في 29 مباراة لعبها مع ليفربول هذا الموسم.

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