السلطات الإيطالية تمنع ساليرنيتانا من مواجهة فينتسيا في الدوري بسبب كورونا

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 00:22

كتب : FilGoal

ساليرنيتانا

أعلن نادي ساليرنيتانا خضوع الفريق بأكمله إلى الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا في الفريق.

وتفشي فيروس كورونا في الفريق لتصل عدد الحالات المصابة إلى 11 لاعبا في الفريق.

وتقدم النادي بطلب للرابطة الإيطالية لتأجيل مباراته ضد فينتسيا يوم الخميس المقبل.

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ولن يخوض الفريق بحسب شبكة سكاي إيطاليا مواجهة فينتسيا في الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

ولم يخض ساليرنيتانا آخر مباراة له في 2021 ضد أودينيزي بالجولة 19 من الدوري بسبب منع الفريق من السلطات الصحية السفر إلى مدينة أوديني بسبب تفشي فيروس كورونا في الفريق آنذاك.

حينها لم يسافر الفريق من مدينة ساليرنو وأعلن أودينيزي تشكيل المباراة وانتظر الحكم ما يقارب نصف ساعة لظهور الفريق الذي يقبع في ذيل ترتيب الدوري الإيطالي. (طالع التقاصيل)

ولم تُعلن بعد من رابطة الأندية الإيطالية قرارا نهائيا للمباراة.

ولا تعد تلك المباراة التي من المحتمل أن تتأجل يوم الخميس المقبل، إذ يمتلك فيرونا 8 لاعبين مصابين بكورونا وأودينيزي 7.

ويحتل ممثل مدينة ساليرنو المركز الأخير من الدوري الإيطالي برصيد 8 نقاط من 18 جولة.

ساليرنيتانا الدوري الإيطالي فينتسيا فيروس كورونا
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