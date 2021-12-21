على الرغم من تأجيل المباراة.. أودينيزي يعلن تشكيل مواجهة سالرنيتانا

على الرغم من تأجيل مباراة أودينيزي مع سالارانتينا في الجولة الـ 19 من الدوري الإيطالي إلا الأول قد أعلن تشكيله وقرر حضور اللاعبين إلى المباراة.

ما حدث من البداية كان قرار بتأجيل المباراة بسبب وجود حالات إصابة بفيروس كورونا من صفوف فريق سالارانتينا مما جعل السلطات الصحية في إيطاليا تمنع الفريق من السفر لخوض المباراة.

ولكن قبل المباراة بمدة قصير أعلن نادي أودينيزي تشكيل المباراة بشكل طبيعي مع حضور الفريق إلى ملعب المباراة، معللين القرار بأن التأجيل لم يأتي من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ولكن من السلطات الصحية وهو ما لا يؤجل المباراة بشكل رسمي.

لاعبو أودينيزي حضروا إلى ملعب المباراة ولكن لم ينزل أي لاعب أو الحكام إلى أرض الملعب.

وعلى الجانب الآخر فإن الفريق الضيف لم يتمكن من السفر وحضور المباراة.

وبدأت قوات الأمن في طلب من بعض الجماهير الحاضرة الرحيل وترك المدرجات مما يعني أن المباراة قد تم إلغاؤها بشكل رسمي.

وسيطالب أودينيزي باحتساب المباراة لصالحه بعد عدم حضور سالارانتينا للمباراة بعد عدم صدور قرار رسمي من الاتحاد الإيطالي بإلغاء المباراة.

الواقعة تذكرنا بمباراة يوفنتوس ونابولي في الموسم الماضي والتي سارت بنفس السيناريو وقرر التحاد الإيطالي احتساب النقاط إلى يوفنتوس قبل أن يقرر فيما بعد إقامة المباراة في توقيت آخر.

أودينيزي يحتل حاليا المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 20 نقطة، بينما يحتل سالارانتينا المركز الأخير برصيد 8 نقاط.