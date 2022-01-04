المريخ السوداني: استاد الأهلي مرشح لاستضافة مبارياتنا في بطولة إفريقيا

كشف حازم مصطفى رئيس نادي المريخ السوداني عن إمكانية لعب مباريات فريقه في دوري أبطال إفريقيا في القاهرة.

وقال حازم مصطفى لقناة المحور: "تلقينا دعوات من إثيوبيا والجزائر لاستضافة مباريات المريخ في دوري أبطال إفريقيا، وأيضا استاد الأهلي we السلام من ضمن الخيارات المتاحة بالنسبة لنا".

وأضاف "عادل أبو جريشة المدير الرياضي للنادي تواصل مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي ولكن لم يحدث أي اتفاق بين الطرفين لاستضافة ملعب الأهلي we السلام لمباريات فريقنا في دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل "الحسابات صعبة بالنسبة لنا وقبل القرعة وقبل وقوعنا مع الأهلي كان من الممكن أن نختار اللعب في القاهرة".

وواصل "خلال مباراة المريخ وزاناكو استأجرنا ملعب الأهلي we السلام مقابل 250 ألف جنيه ولم يتم التعامل معنا بشكل جيد وتم إطفاء الأنوار علينا عقب صافرة النهاية ولم نلقى أي استقبال من النادي الأهلي".

وأتم تصريحاته "أتمنى أن يتصدر المريخ مجموعته في دوري أبطال إفريقيا، ووقوع الهلال معنا أمر سلبي بالنسبة لنا".

ويقع المريخ السوداني مع الأهلي في المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا، بجانب مواطنه الهلال وصن داونز بطل جنوب إفريقيا.

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