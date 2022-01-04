سكاي: نيوكاسل يحسم أولى صفقاته في العهد الجديد

حسم نادي نيوكاسل يونايتد تعاقده مع الظهير الإنجليزي كيران تريبيه ليكون أول صفقات الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوي.

وبحسب سكاي سبورتس، فإن نيوكاسل اتفق مع أتليتكو مدريد على انضمام اللاعب مقابل 12 مليون جنيه إسترليني.

ولعب تريبيه تحت قيادة هاو من قبل في بيرنلي عندما تعاقد معه من مانشستر سيتي في 2012.

دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد قال في وقت سابق في تصريحات صحفية: "على تريبيه أن يحدد الآن إذا كان سيبقى أو سيرحل. سنتحرك حسب قراره".

وكان تريبيه قريبا من الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد الصيف الماضي ولكن طلبات أتليتكو مدريد المادية العالية كانت سببا في عدم إتمام الصفقة.

وشارك تريبيه في 17 مباراة مع أتليتكو مدريد هذا الموسم دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

نيوكاسل يتواجد في المركز قبل الأخير للدوري برصيد 11 نقطة.