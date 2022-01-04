لوكاكو: آسف لجماهير تشيلسي على ما سببته.. الأمر بيدي الآن لاستعادة ثقتكم

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 22:04

كتب : FilGoal

لوكاكو - تشيلسي ضد أستون فيلا

اعتذر روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي لجماهير ناديه بعد تصريحاته التي تسببت في غيابه عن مواجهة ليفربول الأخيرة.

وكان لوكاكو قد صرح بأنه لا يشعر بالارتياح في تشيلسي بسبب طريقة لعب توخيل، كما صرح بأنه سيود أن يعود إلى إنتر ميلان فريقه القديم مرة أخرى في المستقبل.

وقال لوكاكو عبر مقطع فيديو على موقع تشيلسي الرسمي: "بالنسبة للجماهير أنا آسف على الانزعاج الذي سببته".

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وأضاف "أنتم تعلمون قوة العلاقة التي تربطني بهذا النادي منذ سنوات مراهقتي، أتفهم تماما أنكم مستاؤون".

وشدد لوكاكو "من الواضح أن الأمر متروك لي الآن من أجل استعادة ثقتكم".

وكشف مهاجم تشيلسي "أعتقد أنني كنت بحاجة إلى أن أكون أكثر وضوحا في حديثي، كانت المقابلة تتعلق بتوديع جماهير إنتر ولم تتعلق بعدم احترام جماهير تشيلسي أو النادي أو المالك أو المدرب لأنهم بذلوا الكثير من الجهود لإعادتي إلى هنا".

وتابع "تشيلسي ناد يعادل النجاح، أعتقد أن اللاعبين الذين يأتون إلى هنا يفوزون، لدي شغف بهذا النادي وأريد تحقيقه لسنوات عديدة".

واختتم تصريحاته "بسبب ذلك وقعت على صفقة لمدة خمس سنوات".

واجتمع توخيل مع لوكاكو اليوم الإثنين للوصول إلى حل وتسوية التصريحات التي تحدث بها لوكاكو عنه وعن الفريق.

وتدرب لوكاكو اليوم بشكل طبيعي وأظهر جدية كبيرة في المران آملا في العودة للقائمة أمام توتنام والمشاركة في المباراة.

ويلتقي تشيلسي مع توتنام في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد غدا الأربعاء على ملعب ستامفورد بريدج.

تشيلسي لوكاكو إنتر
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