بيان من المحلة بخصوص أخبار تعاقد الأهلي مع محمد فتح الله

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 20:59

كتب : رضا السنباطي

محمد فتح الله

أصدر علي العباسي رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بيانا بخصوص أخبار تعاقد الأهلي مع محمد فتح الله مدافع الفريق.

وترددت أخبار عن اتفاق الأهلي على انضمام اللاعب بداية من الموسم المقبل.

وقال العباسي في بيانه "ما تردد بشأن توقيع نجم الفريق محمد فتح الله "كماتشو" للنادي الأهلي هي أخبار عارية تماما عن الصحة، ولم تحدث إلا في خيال مروجيها".

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وأضاف "محمد فتح الله، وجميع لاعبي الفريق الأول بالنادي مرتبطون بعقود موثقة مع الفريق، وسارية لمدد متفاوتة، ولا تتخيل إدارة غزل المحلة أن فريقا كبيرا بحجم النادي الأهلي يمكن أن يقدم على مثل هذا التصرف غير المنطقي، بخلاف عدم قانونيته من الأساس".

وتابع "نادي غزل المحلة سعى في الفترة الأخيرة لتكوين فريق قوي يستطيع أن ينافس على الألقاب، ومن غير المتصور أن يفرط في واحد من أهم نجوم الفريق في هذه المرحلة الحساسة، ولا في غيرها من الفترات، ولا في غيره من النجوم كذلك، مؤكدا على أن ما يتم ترويجه من قبل البعض لا يعدو كونه محاولة لضرب استقرار الفريق لأهداف واضحة تماما لدى مجلس إدارة النادي".

وواصل "مجلس الإدارة قادر على التصدي لهذه المحاولات بكل حزم من أجل صالح نادي غزل المحلة العريق، ومن أجل جماهيره العاشقة. الإجراءات قانونية سيتم تفعيلها في المرحلة المقبلة من أجل التصدي لمثل هذه الشائعات التي لا تستند على أسس سليمة، والتي تزعزع معنويات جمهور المحلة العظيم، بخلاف إثارة البلبلة بين لاعبي الفريق، الذين لم يمر سوى يومين على اجتماعهم بمجلس الإدارة".

وتابع "خلال هذا الاجتماع أكدوا جميعا على كونهم على قلب رجل واحد، وأنهم يبذلون قصارى جهدهم من أجل وضع الفريق في المكانة التي يستحقها".

وأتم "أطالب كافة وسائل الإعلام التي تتابع أخبار الفريق لتحري الدقة فيما يتم نشره على مواقعها، خصوصا ما يتعلق منها بأخبار الأندية الجماهيرية الكبرى، مثل نادي غزل المحلة، الذي يتمتع بقاعدة شعبية عظيمة".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن حقيقة توقيع اللاعب للأهلي. (طالع التفاصيل)

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