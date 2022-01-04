في الجول يكشف حقيقة اتفاق الأهلي على التعاقد مع محمد فتح الله

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 17:45

كتب : حامد وجدي أحمد الخولي

محمد فتح الله

يكشف FilGoal.com حقيقة توقيع محمد فتح الله مدافع نادي غزل المحلة لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل.

علي العباسي رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم أجاب في تصريحات لـ FilGoal.com عن حقيقة توقيع اللاعب للأهلي : "الأهلي لم يتفاوض معنا لضم محمد فتح الله".

وأضاف "اللاعب لم يخبرنا أيضا بوجود أي عرض لضمه. هذا الكلام عار تماما من الصحة".

أخبار متعلقة
الأهلي يقرر بقاء محمود متولي في قطر لنهاية يناير للعلاج وكيل إريك تراوري: اللاعب وقع لـ الأهلي.. لكن النادي فضل عليه جيرالدو الأهلي يستأنف مرانه بدون موسيماني طبيب الأهلي يكشف سبب إجراء تحاليل DNA للاعبي الفريق

وينتهي تعاقد اللاعب مع غزل المحلة بنهاية الموسم المقبل 2022-2023.

وعلى الجانب الآخر، نفى مصدر مسئول في الأهلي لـ FilGoal.com التفاوض للتعاقد مع اللاعب بداية من الموسم المقبل.

وشارك كاماتشو في 8 مباريات مع المحلة هذا الموسم في الدوري.

ويتواجد المحلة في المركز العاشر للدوري المصري برصيد 10 نقاط من ثماني مباريات.

يذكر أن غزل المحلة سيتواجد في المجموعة الثالثة لكأس الرابطة إلى جانب فرق الزمالك وإنبي وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا وفاركو.

الأهلي غزل المحلة الدوري المصري في الدوري محمد فتح الله
نرشح لكم
الإعلان عن موعد انتخابات نادي الزمالك إصابة سيف الجزيري بفيروس كورونا الأهلي يقرر بقاء محمود متولي في قطر لنهاية يناير للعلاج وكيل إريك تراوري: اللاعب وقع لـ الأهلي.. لكن النادي فضل عليه جيرالدو
أخر الأخبار
مدرب مالاوي لـ في الجول: سنتقاسم أنا والمدير الفني الجديد تدريب المنتخب في كأس الأمم دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كويز أحمد رؤوف | مشاركة مصر في أمم إفريقيا 2010 6 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الإعلان عن موعد انتخابات نادي الزمالك 20 دقيقة | الدوري المصري
ديلي ميل: مباراة ليفربول مع أرسنال مهددة بالتأجيل 22 دقيقة | أوروبا
إصابة دوناروما بفيروس كورونا 27 دقيقة | الدوري الفرنسي
منافس الأهلي المحتمل - بالميراس يبحث إمكانية ضم ماركوس روخو 44 دقيقة | أمريكا
تم حل الأزمة.. السنغال تعلن ضم إسماعيلا سار إلى بعثة أمم إفريقيا 47 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
إصابة سيف الجزيري بفيروس كورونا 49 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 2 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 3 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه 4 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات