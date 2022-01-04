شركة إنجليزية تستحوذ على 80% من أسهم نادي ساوثامبتون

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 19:15

كتب : FilGoal

ساوثامبتون

أعلن نادي ساوثامبتون انتقال ملكيته بشكل رسمي اليوم إلى شركة "سبورتس بابليك".

وبحسب بيان النادي الرسمي فإن الشركة المتاوجدة في لندن ستستحوذ على 80% من أسهم النادي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

وسيحتفظ المالك السابق بنسبة 20% من الأسهم مع بقاء مارتن سيمينز في منصب المدير التنفيذي.

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وسيكون الصربي الصربي دراجان شولاك المستثمر الرئيسي في المجموعة الإستثمارية الجديدة.

وأصبح رجل الأعمال الصيني جاو جي شينح اصبح بلا أي أسهم بعد بيع حصته بالكامل.

ويتواجد ساوثامبتون في المركز الـ14 للدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة من 19 مباراة.

ساوثامبتون الدوري الإنجليزي
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