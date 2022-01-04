خبر في الجول - عبد الحميد بسيوني مديرا فنيا لـ غزل المحلة.. وتشكيل الجهاز الفني

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 20:52

كتب : رضا السنباطي

عبد الحميد بسيوني

يتولى عبد الحميد بسيوني القيادة الفنية لغزل المحلة خلفا لمحمد عودة.

وكان محمد عودة قد رحل عن غزل المحلة من أجل قيادة المقاولون العرب.

بينما تقدم بسيوني باستقالته من قيادة طلائع الجيش يوم 4 نوفمبر عقب الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.

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وعلم FilGoal.com تشكيل الجهاز الفني الجديد لغزل المحلة كالآتي:

عبد الحميد بسيوني مدير فني، وأحمد صالح مدرب عام، وياسر علي وأحمد سالم مساعدين.

بينما أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى وسيد عبد القادر مخطط أحمال.

ومن المقرر أن يشهد غدا الأربعاء مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الجهاز الفني الجديد.

وتوج بسيوني باللقب الوحيد لـ طلائع الجيش هو السوبر المصري الذي حققه على حساب الأهلي بركلات الترجيح.

وبدأ بسيوني مشواره التدريب كمدرب مساعد بداية من صيف 2009 إلى 2012 مع طارق يحيى قبل أن يستمر في منصبه مع كل من حلمي طولان وأبو طالب العيسوي.

وتولى بسيوني القيادة الفنية لأول مرة في فبراير 2014 مع فريق حرس الحدود واستمر حتى ديسمبر 2016.

وعاد بسيوني من جديد إلى المدرب المساعد في طلائع الجيش نوفمبر 2019 تحت قيادة البرازيلي سيرجيو فارياس.

واستلم بسيوني مهمة الجيش عقب خمس جولات من بداية دوري الموسم الماضي.

وقاد الفريق في 27 مباراة الموسم الماضي ونجح في تحقيق الفوز بـ 11 مباراة والتعادل 78 مباريات وخسر في 8 مباريات.

غزل المحلة عبد الحميد بسيوني
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