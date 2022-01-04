تم حل الأزمة.. السنغال تعلن ضم إسماعيلا سار إلى بعثة أمم إفريقيا

انتهت الأزمة بين الاتحاد السنغالي ونادي واتفورد الإنجليزي بشأن إسماعيلا لاعب الفريق وسينضم إلى قائمة منتخب بلاده في كأس إفريقيا.

وكشف الاتحاد السنغالي لكرة القدم بشكل رسمي عن انتهاء أزمة إسماعيلا سار وانضمام إلى بعثة الفريق مساء اليوم.

وأشار الاتحاد السنغالي إلى أنه قد تم إرسال تذكرته طائرته ومن المتوقع وصوله في وقت مبكر من مساء اليوم.

وكان واتفورد قد رفض في البداية انضمام كل من إسماعيلا سار وإيمانويل دينيس إلى منتخبيهما.

وأدان الاتحاد السنغالي رفض واتفورد ترك إسماعيلا سار ووصف القرار بغير المحترم وأن المنع جاء بناء على حجج زائفة وسيتم التصعيد إلى فيفا لو استمر النادي الإنجليزي على موقفه.

وكانت السنغال أعلنت قائمتها المشاركة في البطولة وتضمنت الجناح الأيمن سار (23 عاما).

وشارك سار في 40 مباراة مع منتخب السنغال وسجل 9 أهداف.

ومثل سار فريق السنغال في كأس إفريقيا 2017 و2019.