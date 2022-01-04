تم حل الأزمة.. السنغال تعلن ضم إسماعيلا سار إلى بعثة أمم إفريقيا

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 18:05

كتب : FilGoal

إسماعيلا سار - واتفورد - ليفربول

انتهت الأزمة بين الاتحاد السنغالي ونادي واتفورد الإنجليزي بشأن إسماعيلا لاعب الفريق وسينضم إلى قائمة منتخب بلاده في كأس إفريقيا.

وكشف الاتحاد السنغالي لكرة القدم بشكل رسمي عن انتهاء أزمة إسماعيلا سار وانضمام إلى بعثة الفريق مساء اليوم.

وأشار الاتحاد السنغالي إلى أنه قد تم إرسال تذكرته طائرته ومن المتوقع وصوله في وقت مبكر من مساء اليوم.

أخبار متعلقة
السنغال - لحظة الحقيقة بين الذكريات والحاضر السنغال تهاجم واتفورد بسبب حرمانها من إسماعيلا سار وتقرر التصعيد لفيفا بعد قرار كاف.. السنغال تلغي معسكرها الإعدادي لكأس أمم إفريقيا قوائم أمم إفريقيا – ماني وكوليبالي يقودان كتيبة نارية لمنتخب السنغال

وكان واتفورد قد رفض في البداية انضمام كل من إسماعيلا سار وإيمانويل دينيس إلى منتخبيهما.

وأدان الاتحاد السنغالي رفض واتفورد ترك إسماعيلا سار ووصف القرار بغير المحترم وأن المنع جاء بناء على حجج زائفة وسيتم التصعيد إلى فيفا لو استمر النادي الإنجليزي على موقفه.

وكانت السنغال أعلنت قائمتها المشاركة في البطولة وتضمنت الجناح الأيمن سار (23 عاما).

وشارك سار في 40 مباراة مع منتخب السنغال وسجل 9 أهداف.

ومثل سار فريق السنغال في كأس إفريقيا 2017 و2019.

السنغال أمم إفريقيا واتفورد إسماعيلا سار
نرشح لكم
خبر في الجول – استياء من كيروش بسبب الزيارات الخارجية لمنتخب مصر طبيب المنتخب يكشف موقف المصابين بكورونا من السفر إلى الكاميرون خبر في الجول - تفاصيل إصابة محمد حمدي وإبراهيم عادل مدرب جامبيا يحكي لـ في الجول عندما اصطدم مع أديبايور لدخوله المران بدراجة بخارية
أخر الأخبار
خبر في الجول – استياء من كيروش بسبب الزيارات الخارجية لمنتخب مصر 28 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
طبيب المنتخب يكشف موقف المصابين بكورونا من السفر إلى الكاميرون 33 دقيقة | منتخب مصر
كهربا: لن ألعب في مصر لغير الأهلي وقضية الزمالك في المحكمة.. وهذا موقفي من بنشرقي 37 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - تفاصيل إصابة محمد حمدي وإبراهيم عادل 56 دقيقة | منتخب مصر
مدرب جامبيا يحكي لـ في الجول عندما اصطدم مع أديبايور لدخوله المران بدراجة بخارية ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
حارس جامبيا لـ في الجول: رحلتنا لـ أمم إفريقيا لا تُنسى.. وأتمنى مواجهة السنغال في النهائي ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الإفراج عن ميندي لاعب مانشستر سيتي المتهم بالاغتصاب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - راحة لـ شيكابالا وإسلام جابر.. وتدريبات خاصة لـ عمر السعيد 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 2 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 3 كيروش يتحدث عن استبعاد حامد وأفشة ولماذا ضم 25 لاعبا فقط وأزمة تواجه موسيماني 4 قرعة كأس الرابطة المصرية.. الأهلي مع الإسماعيلي والزمالك ضد إنبي