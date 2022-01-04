انتهاء الأزمة؟ توخيل: لوكاكو اعتذر.. يشعر بمسؤولية إصلاح الفوضى التي سببها

أعلن توماس توخيل مدرب تشيلسي انتهاء الأزمة مع مهاجم الفريق روميلو لوكاكو.

وقال توخيل في مؤتمر مباراة فريقه تشيلسي ضد توتنام في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة: "سعداء بأننا أخذنا الوقت اللازم للحديث بهدوء مع لوكاكو. اعتذر وعاد للفريق".

وأوضح "كان من المهم لنا أن نفهم أنه لم يقصد ما حدث، وهذه أول مرة يتصرف بهذا الشكل. لم يكن لدى لوكاكو أي سلوك ضد الفريق من قبل وهذه أول مرة يحدث ذلك منه".

وأكمل "الأمر ليس بالضخامة التي يصورها الناس. قبلنا اعتذاره وانتهى الأمر. هو يفهم الفوضى التي تسبب بها ويشعر بالمسؤولية لإصلاحها".

وأتم "لا يوجد لدينا أي شكوك حول التزامه مع الفريق والنادي".

لوكاكو كان قد انضم لصفوف تشيلسي بداية الموسم الحالي قداما من إنتر ميلان مقابل 115 مليون جنيه إسترليني.

وشارك لوكاكو منذ انتقاله للفريق خلال سبع مباريات وتمكن خلالهم من تسجيل سبعة أهداف وصناعة هدفين آخرين.

واستبعد توخيل لوكاكو من تعادل فريقه مع ليفربول 2-2 في الدوري الإنجليزي، في خطوة وُصفت بأنها ردا على تصريحاته حول عدم سعادته بالدور الذي يلعبه في تشيلسي ورغبته في العودة لإنتر ميلان.