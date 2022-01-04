تضارب بين الصحف الإسبانية حول تقدم ريال مدريد بعرض جديد لضم مبابي

سادت حالة من التضارب بين الصحف الإسبانية اليوم حول تقدم ريال مدريد بعرض جديد لباريس سان جيرمان من أجل ضم كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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في البداية صحيفة ماركا قالت بأن ريال مدريد قد تقدم بعرض أخير لباريس سان جيرمان من أجل ضم مبابي مقابل 50 مليون يورو خلال شهر يناير الحالي.

في المقابل رد ميلتشور رويز الصحفي بشبكة كادينا كوبي والمقرب من إدارة ريال مدريد بأن النادي الإسباني ينفي قيامه بالتقدم بعرض جديد من أجل ضم مبابي.

على الجانب الآخر فإن مبابي قد صرح منذ أيام قليلة بأنه سيستمر مع باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم وأنه لا توجد فرصة في رحيله عن الفريق خلال شهر يناير الحالي.

مبابي كان قد شدد من قبل على أنه تقدم بطلب رسمي لباريس سان جيرمان برغبته في الرحيل عن النادي والانتقال لريال مدريد الذي قدم عرضا رسميا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضي ولكنه قوبل بالرفض.

المهاجم الفرنسي ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي وأصبح التفاوض والتوقيع مع أي نادي منذ بداية شهر يناير.