تقارير: مقتل كونان مهاجم الأهلي والمقاصة وطلائع الجيش السابق

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 10:43

كتب : نادر عيد

اوسو كونان

قالت تقارير إن المهاجم أوسو كونان قُتل يوم الإثنين في مسقط رأسه في كوت ديفوار.

أوسو كونان

النادي :

وذكر موقع GTV Sports+ الغاني وكذلك وكيل الأعمال واللاعب السابق نجوين مينه شاو الفيتنامي أن قريبا لكونان هو المتهم الرئيسي بقتله بعدما دس له سما في كأس نبيذ.

وعاد كونان لكوت ديفوار لقضاء إجازة وسط عائلته بعدما انتهى الدور الأول من دوري الدرجة الثانية السعودي الذي يلعب فيه لنادي البكيرية.

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وبدأ كونان، الذي توفي وعمره 32 عاما، مشواره مع أفريكا سبور الإيفواري قبل أن يظفر الترجي التونسي بخدماته في 2008.

ولعب في تونس لناديي الملعب والمستقبل الرياضي قبل أن يرتدي قميص مصر للمقاصة في 2010.

وبعد موسمين في الدوري المصري الممتاز انتقل للأهلي 6 أشهر فقط ثم رحل إلى هجر السعودي.

ودافع كونان، بطل دوري أبطال إفريقيا 2012 مع الأهلي، عن ألوان غازي عنتاب التركي وهلسنكي الفنلندي وطلائع الجيش المصري وصحم العماني والبنزرتي التونسي وسان بيدرو الإيفواري وسيون وسان لوزان السويسريين ونام دينه الفيتنامي وانضم للبكيرية في سبتمبر الماضي.

أوسو كونان الأهلي
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