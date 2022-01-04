رومانو: اجتماع لوكاكو مع توخيل كان إيجابيا.. واللاعب مستمر مع تشيلسي

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عن مستجدات الاجتماع الذي دار بين روميلو لوكاكو وتوماس توخيل مدرب تشيلسي بعد التصريحات التي أدلى بها لوكاكو في الصحافة.

روميلو لوكاكو النادي : تشيلسي تشيلسي

وكان لوكاكو قد صرح بأنه لا يشعر بالارتياح في تشيلسي بسبب طريقة لعب توخيل، كما صرح بأنه سيود أن يعود إلى إنتر ميلان فريقه القديم مرة أخرى في المستقبل.

ورد توخيل على حديث لوكاكو باستبعاده من مباراة ليفربول السابقة في الدوري الإنجليزي، كما شدد المدرب على أن الموضوع سيتم حله خلف الكواليس وليس أمام الإعلام.

واجتمع توخيل مع لوكاكو اليوم الإثنين للوصول إلى حل وتسوية التصريحات التي تحدث بها لوكاكو عنه وعن الفريق.

وفقا لرومانو فإن الاجتماع كان إيجابيا بين اللاعب والمدرب، كما أن إدارة تشيلسي قد أخبرت لوكاكو بأنها تدعم قرارات وموقف توخيل خلال المشكلة.

وشدد رومانو على أن التقارير التي أفادت بإمكانية بيع لوكاكو خلال شهر يناير الحالي تم إغلاقها تماما وأنه لا يوجد فرصة لرحيله في الفترة الحالية.

وتدرب لوكاكو اليوم بشكل طبيعي وأظهر جدية كبيرة في المران آملا في العودة للقائمة أمام توتنام والمشاركة في المباراة.

ويلتقي تشيلسي مع توتنام في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد غدا الأربعاء على ملعب ستامفورد بريدج.