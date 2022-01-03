كونتي: أشكر تشيلسي على إعطائي الفرصة للعمل في إنجلترا.. والحديث عن لوكاكو سيكون قلة احترام

الإثنين، 03 يناير 2022 - 23:36

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي

رفض أنطونيو كونتي مدرب توتنام التعليق حول واقعة تصريحات روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي والتي تحدث فيها عن عدم شعوره بالراحة في فريقه الحالي وأمنيته بالعودة لإنتر ميلان مستقبلا.

ويلتقي توتنام مع تشيلسي في ذهاب دور نصف النهائي من كأس رابطة الدوري الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج.

وسبق لأنطونيو كونتي تدريب تشيلسي في فترة لمدة موسمين، كما أنه قد قاد تدريب لوكاكو برفقة إنتر ميلان في الموسم الماضي.

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وقال كونتي في تصريحات نقلتها فوتبول لندن: "اعتقد أنه من الرائع أن تلعب أمام فريق يكون جميع لاعبيه متاحين، من أجل الجماهير التي تتابع المباراة يجب أن يكون أفضل اللاعبين على أرض الملعب".

وتابع "حقيقة أنا لا أريد أن أتحدث عن روميلو لوكاكو لأنه لاعب لفريق آخر حاليا، والتحدث عنه سيكون قلة احترام له ولتشيلسي".

وأضاف "بالنسبة لي بالتأكيد العودة إلى ستامفورد بريدج ستكون رائعة، إنها أول زيارة لي بعد رحيلي عن تدريب تشيلسي، لقد قضيت موسمين رائعين وصنعت العديد من علاقات الصداقة في النادي، لقد قمنا بعمل مهم وجيد جدا واستمتعت بالعمل هناك".

وشدد "أريد أيضا أن أشكر تشيلسي على إعطائي الفرصة للعمل وخوض تجربتي الأولى في إنجلترا".

وأتم "حاليا أنا مدرب توتنام بالطبع وأود أن أعطي 100% من جهدي لتطوير الفريق ولكن العودة ستكون جيدة وسأشعر ببعض العاطفية لعودتي إلى ستامفورد بريدج".

وقاد كونتي تشيلسي خلال فترة تدريبه للفريق إلى التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2016/2017>

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