رانجنيك: ولفرهامبتون أفضل فريق لعبنا ضده.. ونشعر بالإحباط من النتيجة والأداء

الإثنين، 03 يناير 2022 - 22:44

كتب : FilGoal

رالف رانجنيك - مانشستر يونايتد

يرى رالف رانجنيك إن ولفرهامبتون كان الفريق الأفضل الذي لعب ضده منذ توليه مسؤولية تدريب مانشستر يونايتد.

وفاز ولفرهامبتون على مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رانجنيك في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: "لم نلعب بشكل جيد على المستوى الفردي أو الجماعي، في الشوط الأول وجدنا صعوبة في إبعادهم عن مرمانا".

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واستمر "في الشوط الثاني قمنا بالتغيير ولعبنا بثلاثة في الدفاع وكان لدينا المزيد من السيطرة لمدة 15 دقيقة كان بإمكاننا التسجيل، وفي الهدف الذي استقبلناه كان لدينا عدد كاف من اللاعبين داخل منطقة الجزاء وجونز تمكن من إخراج العرضية، هذا الهدف استقبلنا العديد من الأهداف مثله هذا الموسم".

وواصل "موتينيو سدد الكرة بكل أريحية بدون رقابة أو ضغط، نحن محبطون جدا بسبب النتيجة وبعض الأجزاء من الأداء الذي قدمناه".

وتابع "لقد كانوا يلعبون بأربعة أو خمسة لاعبين في وسط الملعب وكان لدينا مشاكل في التحكم في ذلك الجزء من الملعب، قررنا تغيير خطتنا وأصبح لدينا سيطرة أكبر ولم نستقبل العديد من الفرص ولكننا أضعنا فرصنا ويجب علينا أن نعترف بأنهم استحقوا الفوز".

وأضاف "ولفرهامبتون هو أفضل فريق لعبنا ضده، لقد حظينا بمشاكل اليوم أكثر من جميع المباريات الأخرى".

هزيمة مانشستر يونايتد أوقفت رصيده عند النقطة الـ 31 في المركز السابع وبفارق ثلاث نقاط عن ولفرهامبتون صاحب المركز الثامن الذي ارتفع رصيده للنقطة الـ 28.

رالف رانجنيك مانشستر يونايتد ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي الممتاز
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