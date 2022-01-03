عام جديد ونفس الاهتزاز.. طلقة ولفرهامبتون تُسقط يونايتد وتسجل الهزيمة الأولى لرانجنيك

بداية عام جديد؟ لا مشكلة.. مانشستر يونايتد يواصل نتائجه المهتزة.

وسقط مانشستر يونايتد في ملعبه أولد ترافورد اليوم الإثنين بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف المباراة الوحيد جواو موتينيو بتسديدة زاحفة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 82.

بتلك النتيجة وصل رصيد ولفرهامبتون لـ28 نقطة يحتل بهم المركز الثامن بعدما خاض 19 مباراة.

فيما تجمد رصيد يونايتد عند 31 نقطة يحتل بهم المركز السابع.

ويبتعد يونايتد عن أرسنال صاحب المركز الرابع بفارق أربع نقاط وللشياطين الحُمر لقاء أقل.

وأصبحت تلك الهزيمة هي الأولى ليونايتد تحت قيادة مدربه رالف رانجنيك مع الفريق في مباراته الخامسة بعدما تعادل مرتين وفاز ثلاث مرات.

ويعد ذلك الانتصار هو الأول لولفرهامبتون على يونايتد في ملعب أولد ترافورد منذ عام 1980.

ملخص اللقاء

بدأت المباراة بضغط قوي من ولفرهامبتون وسط تألق لافت للنظر من ديفيد دي خيا الذي تصدى لتسديدة قوية من نيلسون سيميدو وواحدة أخرى وحول كليهما لركلتين ركنيتين.

وفي الدقيقة 26 كان ولفرهامبتون سدد 9 تسديدات منهم 4 على مرمى دي خيا، بينما سدد يونايتد مرتين فقط خارج الملعب.

وكاد راؤول خيمينيز يسجل الهدف الأول لولفرهامبتون بعد خطأ قاتل من كريستيانو رونالدو في إعادة الكرة للخلف لكن تصويبة المهاجم المكسيكي مرت بجوار المرمى بقليل.

ورد إدينسون كافاني بتسديدة مرت لخارج الملعب بعيدا عن المرمى.

جاء الشوط الثاني مثل نظيره الأول سيطرة بدون معنى من يونايتد وهجمات مرتدة قاتلة من ولفرهامبتون.

وأطلق برونو فيرنانديز تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة تبعها هدف من رونالدو برأسية لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وحرمت عارضة مرمى يونايتد رومان سايس من تسجيل هدف أول للضيوف من ركلة حرة رائعة.

وفي الدقيقة 82 شتت فيل جونز الكرة بالخطأ ليجدها موتينيو ويطلق تسديدة زاحفة سكنت الشباك لتعلن عن الهدف الأول لوفرهامبتون.

سيطر الضيوف على المباراة بعد الهدف على عكس المفترض بوجود هجوم من أصحاب الأرض.

وفي الثانية الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع كاد برونو فيرنانديز يدرك التعادل بتسديدة قوية من ركلة حرة تصدى لها حارس ولفرهامبتون جوسيه سا لتنتهي المباراة بفوز فريقه بهدف دون رد.