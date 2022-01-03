لأول مرة منذ 8 أسابيع.. انخفاض في أعداد حالات كورونا بالدوري الإنجليزي

الإثنين، 03 يناير 2022 - 21:01

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن انخفاض طفيف في الإصابات بفيروس كورونا لأول مرة منذ 8 أسابيع.

وأعلن الاتحاد إجراء 14.250 مسحة خلال الفترة ما بين 27 ديسمبر حتى 2 يناير، وجاءت 94 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الحالي.

وشهد هذا الأسبوع انخفاض في حالات الإصابة عن الأسبوع الماضي لأول مرة منذ 8 أسابيع والذين كانت الأعداد في تزايد مستمر بينهم.

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وكان الدوري الإنجليزي قد شهد تسجيل رقما قياسيا بين أفراده بإصابة 103 شخص من اللاعبين وأعضاء الطاقم الطبي، كأكبر رقم يسجل منذ بداية اندلاع الوباء.

وكانت العديد من المباريات قد تم تأجيلها في الدوري الإنجليزي بسبب ارتفاع معدل الإصابات بين اللاعبين وآخرهم كانت مباراة ساوثامبوتن ونيوكاسل في الأسبوع الـ 21.

الدوري الإنجليزي الممتاز فيروس كورونا
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