تشيلسي يمدد تعاقده مع تياجو سيلفا

الإثنين، 03 يناير 2022 - 19:57

كتب : FilGoal

تجديد تعاقد تياجو سيلفا مع تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي في بيان رسمي عن تمديد التعاقد مع لاعبه تياجو سيلفا لمدة موسم إضافي.

وأشار النادي في بيانه إلى أن عقد سيلفا الجديد سيمتد حتى نهاية موسم 2022/2023.

وقال سيلفا في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: "اللعب هنا في تشيلسي يمثل سعادة كبيرة، لم اعتقد أبدا أنني سألعب لمدة ثلاثة مواسم في ذلك النادي العظيم وأنا سعيد جدا لأنني سألعب موسم آخر هنا".

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وتابع "أود أن أشكر أيضا عائلتي، والنادي، ومارينا، وأبراموفيتش على تلك الفرصة، سأستمر في إعطاء كل شيء لهذا النادي وللمشجعين الذين كانوا دائما في صفي منذ انضمامي".

وأضاف "من الرائع أن أحظى بتلك العلاقة بالحماهير وليس فقط باللاعبين، سأبذل قصارى جهدي للاستمرار في اللعب بنفس المستوى خلال هذا الدوري الأهم في العالم".

تياجو سيلفا كان قد انضم لصفوف تشيلسي في بداية الموسم الماضي وساهم في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا.

وشارك اللاعب صاحب الـ 37 عاما خلال الموسم الحالي في 22 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة هدفين آخرين.

تياجو سيلفا تشيلسي
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