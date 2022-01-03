انتهى الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) - (1) ولفرهامبتون.. انتصار الذئاب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وولفرهامبتون التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بانتصار ولفرهامبتون بهدف دون رد.

ق90+4: حارس ولفرهامبتون يتصدى لتسديدة قوية من برونو فيرنانديز من ركلة حرة.

ق82: جوووووول موتينيو يسجل الهدف الأول لولفرهامبتون بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء.

ق75: رومان سايس سدد كرة مقوسة رائعة ارتطمت بالعارضة.

ق74: ماتيتش يعرقل أداما تراوري ليحصل الأخير على ركلة حرة أمام منطقة جزاء يونايتد.

ق70: مكتوميناي مر من لاعبي ولفرهامبتون وسدد بيسراه وحولها الدفاع لركلة ركنية.

ق70: تسديدة زاحفة من رونالدو مرت بجوار المرمى بقليل.

ق69: رونالدو يسجل هدفا برأسية من ركلة حرة أرسلها برونو فيرنانديز لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

ق68: العارضة تحرم برونو فيرنانديز من هدف محقق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق43: تسديدة من كافاني ذهبت لخارج الملعب.

ق35: خيمينيز يحول كرة برأسية مرت بجوار المرمى بقليل، بعد خطأ قاتل من رونالدو بعد أعاد الكرة للخلف برأسه.

ق26: ولفرهامبتون سدد 9 تسديدات منهم 4 على مرمى دي خيا، بينما سدد يونايتد مرتين فقط خارج الملعب.

ق12: دي خيا يتصدى ينقذ مرتين متتاليتين ويحول التسديدات لركلتين ركنيتين.

انطلاق المباراة.

تشهد المباراة حدثا تاريخيا لكريستيانو رونالدو الذي يرتدي شارة قيادة الفريق لثاني مرة في مسيرته منذ عام 2008.