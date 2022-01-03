تشكيل مانشستر يونايتد - برونو على مقاعد البدلاء.. مفاجأة في الدفاع

أعلن رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمواجهة ولفرهامبتون ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل عودة فيل جونز مدافع الفريق إلى التشكيل الأساسي، نظرا لإصابة هاري ماجواير وإريك بايلي مؤخرا، ومعاناة فيكتور لينديلوف من فيروس كورونا.

ويعد هذا هو الظهور الأول لجونز في التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد منذ مباراة ترانمير في كأس الاتحاد الإنجليزي، في السادس والعشرين من يناير 2020.

أما أبرز مفاجآت التشكيل فكانت تواجد برونو فيرنانديز نجم الفريق على مقاعد البدلاء، لصالح الثنائي جادون سانشو وميسون جرينوود على الأطراف، تحت ثنائية كريستيانو رونالدو وإدينسون كافاني الهجومية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: آرون وان بيساكا - رافاييل فاران - فيل جونز - لوك شو

خط الوسط: جادون سانشو - نيمانيا ماتيتش - سكوت مكتوميناي - ميسون جرينوود

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - إدينسون كافاني