تشكيل مانشستر يونايتد - برونو على مقاعد البدلاء.. مفاجأة في الدفاع

الإثنين، 03 يناير 2022 - 18:31

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز

أعلن رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمواجهة ولفرهامبتون ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل عودة فيل جونز مدافع الفريق إلى التشكيل الأساسي، نظرا لإصابة هاري ماجواير وإريك بايلي مؤخرا، ومعاناة فيكتور لينديلوف من فيروس كورونا.

ويعد هذا هو الظهور الأول لجونز في التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد منذ مباراة ترانمير في كأس الاتحاد الإنجليزي، في السادس والعشرين من يناير 2020.

أخبار متعلقة
ذا أثليتك: أزمة دفاعية في مانشستر يونايتد قبل مواجهة ولفرهامبتون الأهداف في لندن والأفراح في مانشستر.. تشيلسي يتعادل مع ليفربول في شوط مجنون مدرب أرسنال: فخورون بالأداء أمام مانشستر سيتي.. وكان يجب أن يتحلى جابرييل بالذكاء

أما أبرز مفاجآت التشكيل فكانت تواجد برونو فيرنانديز نجم الفريق على مقاعد البدلاء، لصالح الثنائي جادون سانشو وميسون جرينوود على الأطراف، تحت ثنائية كريستيانو رونالدو وإدينسون كافاني الهجومية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: آرون وان بيساكا - رافاييل فاران - فيل جونز - لوك شو

خط الوسط: جادون سانشو - نيمانيا ماتيتش - سكوت مكتوميناي - ميسون جرينوود

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - إدينسون كافاني

مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز الدوري الإنجليزي رالف رانجنيك فيل جونز
نرشح لكم
ذا أثليتك: أزمة دفاعية في مانشستر يونايتد قبل مواجهة ولفرهامبتون تقرير: عرض مغري من الهلال لضم أوباميانج تقرير: تنافس إنجليزي ألماني على ضم دينيس زكريا موعد مباريات الإثنين 3 يناير 2021.. مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون وإشبيلية ضد قادش
أخر الأخبار
أحمد ياسين يكشف عن قراره إذا تلقى عرضين من الأهلي والزمالك 12 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل مانشستر يونايتد - برونو على مقاعد البدلاء.. مفاجأة في الدفاع 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
موندو ديبورتيفو: شرطان يفصلا موراتا عن الانضمام لبرشلونة 34 دقيقة | ميركاتو
كرنفال إفريقيا – رحلة في الجول التفاعلية الجديدة وسط معالم ونجوم القارة السمراء 46 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مدافع مالي لـ في الجول: أوروبا لا تهتم بنا.. ديانج لاعب رائع وسنعود بالكأس 54 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمير مرتضى لـ في الجول: لا يوجد بند في تعاقد كارتيرون يسمح برحيله.. وعقد شيكابالا ظالم له ساعة | الدوري المصري
اختبر معلوماتك - هل تعرف تاريخ مصر في أمم إفريقيا؟ ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أحمد دياب يكشف لـ في الجول موقف ملاعب كأس الرابطة 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 3 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 4 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه