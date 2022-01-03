جدول مواعيد مباريات الأهلي في كأس الرابطة

أقيمت اليوم قرعة كأس الرابطة في نسختها الأولى في إحدى فنادق القاهرة بمشاركة كل أندية الدوري الممتاز.

وأوقعت القرعة الأهلي في المجموعة الثانية إلى جانب فرق المقاولون العرب والبنك الأهلي والجونة وسموحة والإسماعيلي

وجاء ترتيب مباريات الأهلي في البطولة كالتالي

الخميس 12 يناير - الجونة - الساعة 2:30 عصرا - على ملعب الأهلي

الاثنين 17 يناير - الإسماعيلي - الساعة 2:30 عصرا - خارج ملعب الأهلي

الجمعة 21 يناير - المقاولون العرب - الساعة 5:00 مساء - على ملعب الأهلي

الخميس 27 يناير - سموحة - الساعة 5:00 مساء - خارج معلب الأهلي

الأحد 30 يناير - البنك الأهلي - الساعة 2:30 عصرا - على ملعب الأهلي