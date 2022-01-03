ذا أثليتك: أزمة دفاعية في مانشستر يونايتد قبل مواجهة ولفرهامبتون

الإثنين، 03 يناير 2022 - 13:46

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

يعاني مانشستر يونايتد من أزمة دفاعية قبل مواجهة ولفرهامبتون على ملعب أولد ترافورد.

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره ولفرهامبتون اليوم الاثنين ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي.

وبحسب ذا أثليتك، فإن المدافع الوحيد المؤكد مشاركته اليوم أمام ولفرهامبتون هو رافائيل فاران.

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ومن المنتظر أن يغيب هاري ماجواير بسبب الإصابة خلال مباراة بيرنلي الأخيرة مع إصابة فيكتور ليندلوف بفيروس كورونا.

وبرغم عدم تواجده في فندق الإقامة أمس، إلا أن إيريك بايلي ما زال أمامه الفرصة للمشاركة اليوم بعد مغادرته مصابا أمام بيرنلي في المباراة الأخيرة.

ولم يلعب فيل جونز مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد منذ 22 يناير 2020 الماضي.

وسيتخذ المدرب الألماني رالف رانجنيك قراره بخصوص المدافع الثاني مع فاران في وقت متأخر قبل المباراة في ظل وجود احتمالية لمشاركة نيمانيا ماتيتش في مركز قلب الدفاع.

يذكر أن مانشستر يونايتد يتواجد في المركز السابع برصيد 31 نقطة، بينما يحتل ولفرهامبتون المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

مانشستر يونايتد ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
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