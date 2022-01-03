تقرير: عرض مغري من الهلال لضم أوباميانج

قدم نادي الهلال السعودي عرضا مغريا للتعاقد مع المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.

ويبدو قائد أرسنال السابق قريبا من الرحيل عن صفوف الجانرز لأسباب تأديبية.

واستبعد مايكل أرتيتا مدرب أرسنال قائده من المشاركة في آخر 5 مباريات للدوري تخللها سحب شارة القيادة.

وبحسب نيكولا شيرا الصحفي الإيطالي الشهير، فإن الهلال قدم عرضا مغريا للحصول على خدمات بيير إيمريك أوباميانج بعقد مدته 3 سنوات.

ولكن رغبة اللاعب الأولى الآن هي الاستمرار في الملاعب الأوروبية.

وبحسب التقارير الصحفية السعودية، فإن الهلال السعودي قد يستغني عن الثنائي بافيتمبي جوميز وكويلار وهو ما سيفتح المجال أمام التعاقد مع لاعبين جدد.

وشارك أوباميانج في 17 مباراة مع أرسنال هذا الموسم سجل خلالها سبعة أهداف وصنع هدفين.