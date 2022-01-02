هندرسون: النتيجة في صالح سيتي.. وماني لم يكن متعمدا

الأحد، 02 يناير 2022 - 22:18

كتب : FilGoal

جوردان هندرسون - إيفرتون وليفربول

أبدى جوردان هندرسون قائد ليفربول اعتقاده أن نتيجة التعادل مع تشيلسي محبطة، وذلك بعد نهاية المباراة بهدفين لكل فريق في قمة منافسات الأسبوع الحادي والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هندرسون في تصريحاته لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "إنها نتيجة جيدة لـ مانشستر سيتي، ولكن بالنسبة لنا هي محبطة لأننا لم نلعب كما كنا نريد".

وأضاف "تشيلسي فريق جيد وقدم كل شيء. نشعر بالإحباط لأنه سجل هدفين قرب نهاية الشوط الأول. اللاعبون أظهروا حماسهم في الدفاع واقتربنا من الحصول على مكافأة ذلك العمل بالمرتدات".

أخبار متعلقة
فان دايك: صلاح مذهل وسنفتقده.. ولا جدوى من الاستسلام أمام سيتي توخيل: ماني استحق الطرد بكل تأكيد.. وهذا ما سيحدث مع لوكاكو أزبيليكويتا: ماني كان يستحق الطرد.. وسيتي هو الأسعد الآن ليندرز: تمنيت الأفضل لـ صلاح وماني في كأس الأمم.. واليوم كان عن الفخر وليس التكتيك

وأوضح "يمكننا أن نأخذ الإيجابيات أيضا. كان هناك مساحات في المرتدات ونحن نعلم ما يمكن أن يفعله مو (صلاح) وساديو (ماني) وديوجو (جوتا) في الثالث الأخير".

وتابع "أحيانا تحدث هذه الأشياء في كرة القدم، وكان رد فعلنا جيدا ودافعنا كفريق وكان من الممكن أن نسجل هدف الفوز".

وأخيرا عن لقطة إنذار ماني والتي طالب خلالها لاعبو تشيلسي بطرده قال: "أنتم تعلمون أكثر مني. كنت محبطا بهذا الإنذار بصراحة. ساديو دائما سيحاول الفوز بالكرة، وعينه عليها دائما، لذلك لا أعتقد أنه كان هناك أي تعمد".

تشيلسي ليفربول الدوري الإنجليزي هندرسون ماني
نرشح لكم
فان دايك: صلاح مذهل وسنفتقده.. ولا جدوى من الاستسلام أمام سيتي توخيل: ماني استحق الطرد بكل تأكيد.. وهذا ما سيحدث مع لوكاكو أزبيليكويتا: ماني كان يستحق الطرد.. وسيتي هو الأسعد الآن ليندرز: تمنيت الأفضل لـ صلاح وماني في كأس الأمم.. واليوم كان عن الفخر وليس التكتيك
أخر الأخبار
في الجول يكشف كيف يستطيع الزمالك استعادة عمر كمال من فيوتشر 16 دقيقة | ميركاتو
عامر حسين يرد عبر في الجول: اتحاد الكرة لم يبلغ الرابطة برغبة كيروش باستمرار الدوري 35 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
هندرسون: النتيجة في صالح سيتي.. وماني لم يكن متعمدا ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - أبو فريخة: روي كان اختيارنا الأول.. نشكر وزارة الرياضة على الدعم ساعة | رياضات أخرى
لاعب مالاوي لـ في الجول: على الجميع أن يحذر منا في كأس الأمم ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
فان دايك: صلاح مذهل وسنفتقده.. ولا جدوى من الاستسلام أمام سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي ساعة | الدوري المصري
توخيل: ماني استحق الطرد بكل تأكيد.. وهذا ما سيحدث مع لوكاكو ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 3 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 4 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه