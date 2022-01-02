هندرسون: النتيجة في صالح سيتي.. وماني لم يكن متعمدا

أبدى جوردان هندرسون قائد ليفربول اعتقاده أن نتيجة التعادل مع تشيلسي محبطة، وذلك بعد نهاية المباراة بهدفين لكل فريق في قمة منافسات الأسبوع الحادي والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هندرسون في تصريحاته لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "إنها نتيجة جيدة لـ مانشستر سيتي، ولكن بالنسبة لنا هي محبطة لأننا لم نلعب كما كنا نريد".

وأضاف "تشيلسي فريق جيد وقدم كل شيء. نشعر بالإحباط لأنه سجل هدفين قرب نهاية الشوط الأول. اللاعبون أظهروا حماسهم في الدفاع واقتربنا من الحصول على مكافأة ذلك العمل بالمرتدات".

وأوضح "يمكننا أن نأخذ الإيجابيات أيضا. كان هناك مساحات في المرتدات ونحن نعلم ما يمكن أن يفعله مو (صلاح) وساديو (ماني) وديوجو (جوتا) في الثالث الأخير".

وتابع "أحيانا تحدث هذه الأشياء في كرة القدم، وكان رد فعلنا جيدا ودافعنا كفريق وكان من الممكن أن نسجل هدف الفوز".

وأخيرا عن لقطة إنذار ماني والتي طالب خلالها لاعبو تشيلسي بطرده قال: "أنتم تعلمون أكثر مني. كنت محبطا بهذا الإنذار بصراحة. ساديو دائما سيحاول الفوز بالكرة، وعينه عليها دائما، لذلك لا أعتقد أنه كان هناك أي تعمد".